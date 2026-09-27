Spektakuläre Revanche in Taschkent: Muhiddin Mamajonov besiegt Magomed Saliyev (Video)

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Spektakuläre Revanche in Taschkent: Muhiddin Mamajonov besiegt Magomed Saliyev (Video)

In der Hauptstadt Taschkent ging das große MMA-Event „Mangu 5“ zu Ende, das die Aufmerksamkeit der Mixed-Martial-Arts-Fans auf sich zog. In einem der hart umkämpftesten und mit Spannung erwarteten Duelle der Fightcard trat der bekannte usbekische Kämpfer Muhiddin Mamajonov gegen den erfahrenen und gefährlichen russischen Athleten Magomed Saliyev an. Der prinzipielle Kampf im Weltergewicht dauerte über volle 3 Runden und war geprägt von hohem Tempo, einem Austausch harter Schläge und kühler taktischer Strategie.

Die Überlegenheit und die präzisen Angriffe unseres Landsmanns in allen Bereichen spiegelten sich letztlich in der einstimmigen Entscheidung der Punktrichter wider, wodurch Muhiddin Mamajonov einen verdienten und wichtigen Sieg errang. Dieser Erfolg war nicht nur eine sportliche Leistung, sondern hatte auch eine symbolische Bedeutung: Saliyev hatte einst beim Turnier „Mangu 1“ einen anderen usbekischen Kämpfer, Amirxon Alixo‘jayev, bereits in der 1. Runde schwer ausgeknockt – Mamajonov beendete die Siegesserie dieses unangenehmen Gegners und vollzog eine würdige Revanche für seinen Landsmann.

„3 Runden Dominanz, 10. Sieg und Saliyev besiegt“: Die 5 wichtigsten Punkte des Kampfes

Die wichtigsten offiziellen Informationen und Fakten zum prinzipiellen Duell in Taschkent:

  • Mamajonovs glänzender Sieg: Der usbekische Kämpfer siegte nach 3 vollen Runden durch einstimmige Entscheidung der Punktrichter;

  • 10. Sieg perfekt: Mamajonov feierte in seinem 13. Profikampf den 10. Sieg;

  • Revanche-Effekt gegen Saliyev: Der russische Athlet, der einst Amirxon Alixo‘jayev ausknockte, blieb diesmal gegen den usbekischen Kämpfer chancenlos;

  • Wichtiger Schritt im Weltergewicht: Muhiddin hat seine Position im Titelrennen der Liga deutlich gefestigt;

  • Saliyevs 5. Niederlage: Der erfahrene russische Athlet musste in seinem 18. Profikampf die fünfte Niederlage hinnehmen.

Mangu 5: Statistik des Duells zwischen Muhiddin Mamajonov und Magomed Saliyev

Vergleich der Erfahrung, Profirekorde und direkten Leistungsdaten der Kämpfer:

Indikatoren und Kriterien

Muhiddin Mamajonov (Usbekistan)

Magomed Saliyev (Russland)

Gewichtsklasse und Status

Weltergewicht (Ranking-Kampf)

Weltergewicht (Ranking-Kampf)

Kampfdauer und Format

Intensiver Kampf über 3 volle Runden

Intensiver Kampf über 3 volle Runden

Offizielles Urteil der Punktrichter

Sieg nach Punkten (Einstimmig)

Niederlage nach Punkten

Gesamtbilanz des Kämpfers

13 Kämpfe: 10 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden

18 Kämpfe: 13 Siege, 5 Niederlagen

Historie in der Mangu-Liga

Hauptfavorit der lokalen Fans

KO-Sieg gegen A. Alixo‘jayev in Runde 1 bei Mangu 1

Hauptvorteil im Ring

Präzise Distanzkontrolle und konstante Schläge

Starker physischer Druck und Fokus auf Konterschläge

MMA-Expertenanalyse: Warum ist dieser Sieg ein Wendepunkt in Mamajonovs Karriere?

Fazit internationaler Experten und Analysten für Mixed Martial Arts:

  • „Neutralisierung von Saliyevs harten Schlägen“: Der russische Kämpfer war für seine Aggressivität und KO-Power bekannt; Mamajonov hielt den Gegner von der ersten Sekunde an auf Distanz, kontrollierte ihn mit Bein- und Faustschlägen und ließ seine gefährlichen Angriffe ins Leere laufen;

  • Überwindung der psychologischen Barriere: Angesichts des KOs von Amirxon Alixo‘jayev in der 1. Runde erforderte der Kampf gegen einen solchen Gegner eine hohe mentale Stärke; Muhiddin ließ sich zu keiner Zeit zu überhasteten Aktionen hinreißen und behielt das Skript des Kampfes vollständig unter Kontrolle;

  • Der direkte Weg zum Meisterschaftsgürtel: Das Erreichen der Marke von 10 Siegen macht Mamajonov in naher Zukunft zum Hauptanwärter auf den Weltergewicht-Gürtel der „Mangu“-Liga.

Was war Ihrer Meinung nach entscheidend für Muhiddin Mamajonovs Sieg über Magomed Saliyev – die präzise Taktik oder die Unterstützung der Fans? Gegen wen sollte Mamajonov als Nächstes antreten, um sich den Titel zu sichern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen Sieg des usbekischen MMA-Stars mit allen Sportfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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