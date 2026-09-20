Olympisches Flair in Samarkand: Usbekistan besiegt die Türkei und Argentinien

In der ewig jungen Stadt Samarkand ist die 4. Runde der 46. Schacholympiade zu Ende gegangen. Die usbekischen Nationalmannschaften, die auf heimischem Boden nur das Ziel Gold vor Augen haben, begeistern ihre Fans weiterhin. Im Spitzenduell der Männer besiegten unsere amtierenden Champions die gefährliche und kampfstarke türkische Auswahl mit 2,5 : 1,5 – der entscheidende Sieg an Brett 3 durch Nodirbek Yakubboyev sicherte den Erfolg.

Unsere Frauen-Nationalmannschaft feierte einen souveränen 3:1-Sieg gegen den renommierten Vertreter aus Lateinamerika, Argentinien, und festigte damit ihre Position in der Spitzengruppe der Tabelle. Gleichzeitig waren auch unsere zweiten und dritten Mannschaften, die in Samarkand die Ehre Usbekistans verteidigen, in spannende Duelle verwickelt.

Welche Taktik steckte hinter den schwierigen Remis von Nodirbek Abdusattorov und Javohir Sindarov, wie konnten Tohirjonova und Omonova den Sieg für das Frauenteam sichern und wie sieht das Kräfteverhältnis in Samarkand nach Abschluss der 4. Runde aus?

„Yakubboyevs goldener Punkt und der Triumph der Frauen“: Chronik der 4. Runde

Die heißesten und wichtigsten Momente der Duelle in Samarkand:

Der kompromisslose Kampf gegen die Türkei (2,5 : 1,5): An Brett 1 erreichte Nodirbek Abdusattorov ein komplexes positionelles Remis gegen das türkische Wunderkind Yagiz Kaan Erdogmus, ebenso wie Javohir Sindarov an Brett 2 gegen Ediz Gurel; auch Shamsiddin Vohidov teilte sich den Punkt. Das Schicksal des Matches entschied Nodirbek Yakubboyev, der Vahap Sanal an Brett 3 eiskalt besiegte.

Sieg der Frauen gegen Argentinien (3:1): Während Afruza Hamdamova an Brett 1 und Guldona Karimova an Brett 4 remis spielten, zerlegten Gulruhbegim Tohirjonova und Umida Omonova ihre Gegnerinnen und sicherten dem Team zwei weitere wichtige Punkte.

Der Kampf der Reserve-Teams: Das Männerteam „Usbekistan-3“ deklassierte den Jemen mit 3,5 : 0,5. „Usbekistan-2“ musste sich hingegen knapp mit 1,5 : 2,5 gegen Neuseeland geschlagen geben.

Ergebnisse der Frauen-Teams 2 und 3: Die Kirgisische Republik besiegte „Usbekistan-2“ mit 3:1, während „Usbekistan-3“ bis zur letzten Sekunde gegen Kuba kämpfte und mit 1,5 : 2,5 unterlag.

Schacholympiade Samarkand. Offizielles Ergebnisprotokoll der 4. Runde

Das vollständige Protokoll der Begegnungen aller usbekischen Teams:

Wettbewerb / Kategorie Begegnung Endstand Ergebnisse nach Brettern Herren (Hauptteam) Usbekistan — Türkei 2,5 : 1,5 Abdusattorov 0,5:0,5, Sindarov 0,5:0,5, Yakubboyev 1:0, Vohidov 0,5:0,5 Herren (2. Team) Neuseeland — Usbekistan-2 2,5 : 1,5 Abdisalimov 0,5:0,5, Suyarov 1:0, Nigmatov 0:1, Begmuratov 1:0* Herren (3. Team) Usbekistan-3 — Jemen 3,5 : 0,5 Saydaliyev 0,5:0,5, Rahmatullayev 1:0, Abdurahmonov 1:0, Omonov 1:0 Damen (Hauptteam) Usbekistan — Argentinien 3 : 1 Hamdamova 0,5:0,5, Tohirjonova 1:0, Omonova 1:0, Karimova 0,5:0,5 Damen (2. Team) Usbekistan-2 — Kirgisische Republik 1 : 3 Yakubbayeva 1:0, Malikova 0:1, Salimova 0:1, Mansurova 0:1 Damen (3. Team) Kuba — Usbekistan-3 2,5 : 1,5 Aktamova 0,5:0,5, Bobomurodova 1:0, Ahmedova 0:1, Shokirjonova 0:1

Taktische Analyse: Experten über das Abschneiden unserer Teams

Die wichtigsten Schlussfolgerungen internationaler Großmeister und Schachanalysten:

Pragmatische Teamstrategie: Gegen die Türkei vermied das Herren-Hauptteam unnötige Risiken – an den ersten beiden Brettern wurden mit Schwarz sichere Remis erzielt, während der Druck auf Yakubboyev und Vohidov mit Weiß lag, was voll aufging.

Yakubboyevs kühle Technik: Nodirbek Yakubboyevs Können im Endspiel und sein positioneller Druck bescherten dem Team einen der wichtigsten Siege auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Offensivgeist bei den Damen: Die souveränen Siege von Tohirjonova und Omonova an den mittleren Brettern zeigen, dass die Balance in der Teamführung stimmt.

Große Erfahrungsschule für die Jugend: Für unsere jungen Talente in den Reserve-Teams dient diese Weltmeisterschaft als unvergleichliches Sprungbrett zur Steigerung von Verantwortung und Können.

Die Schachduelle in Samarkand werden von Tag zu Tag intensiver, Usbekistans Hauptteams bewegen sich sicher im Rennen um die Medaillen.

Glauben Sie, dass die usbekische Herren-Nationalmannschaft bei dieser Olympiade auf heimischem Boden erneut den Titel holen und die Goldmedaillen verteidigen kann? Wie schätzen Sie die Chancen unseres Frauenteams auf einen Platz unter den Top 3 ein? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken und Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese glänzenden Ergebnisse der Schacholympiade in Samarkand mit allen Schachbegeisterten!