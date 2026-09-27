9-jähriger Junge gibt 118.000 Dollar seines Vaters für Berühmtheit aus

Ein neunjähriger Schüler hat in dem Bestreben, ein berühmter Blogger zu werden, heimlich die Firmenkarte seines Vaters benutzt und fast 118.000 Dollar ausgegeben.

Wie sich herausstellte, hat der Junge Minecraft Werbung bei großen Bloggern gekauft, um seinen YouTube-Kanal zu popularisieren. Außerdem nutzte er kostenpflichtige Werbedienste für seinen Kanal.

Das Interessanteste daran ist, dass der Vater des Jungen von diesen Ausgaben völlig ahnungslos war. Er erfuhr von dem Vorfall erst, als er an seinem Arbeitsplatz gefragt wurde, wohin die Gelder auf der Firmenkarte fließen.

Der Junge hingegen erzählte seinen Kanal-Abonnenten etwas anderes. Er behauptete, seine Eltern wüssten von den Ausgaben für die Werbung und würden ihn dabei unterstützen.

Das Ergebnis war, dass das Streben des Jungen nach Ruhm für die Familie zu einer unerwarteten Ausgabe von fast 118.000 Dollarwurde.