Ungewöhnlicher Snack eines Onkologen sorgt für Aufsehen

Die ungewöhnlichen Snacks des Onkologen Amit Garg haben in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen gesorgt. Besonders sein kreativer Umgang mit gefrorenen Erbsen hat die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen.

Der 45-jährige Dr. Garg erklärte, er liebe gefrorene Erbsen und betonte, dass solches Gemüse einen ähnlichen Nährwert wie frisch geerntete Produkte haben könne. Sein Video über diese Snacks verbreitete sich im Internet und löste bei fast 30.000 Menschen Reaktionen aus.

Der Arzt verzehrt Erbsen auf drei verschiedene Arten. In der ersten Variante werden die gefrorenen Erbsen in ein Weinglas gegeben und mit Parmesan, Butter und Salz verfeinert. Bei einer anderen Methode werden die Erbsen zu einem Dip zerdrückt und auf Brot gestrichen. In der dritten Variante mischt er die Erbsen mit griechischem Joghurt, Feta, Minze und Olivenöl.

Dr. Garg gibt auch gerne Butter zu Obst und Gemüse. Diese Angewohnheit gilt sogar für Trockenpflaumen. Einige Internetnutzer zeigten sich jedoch überrascht über den hohen Kaloriengehalt solcher Snacks.

Dennoch verteidigt der Arzt seine Wahl. Er sagt, Studien würden zeigen, dass frische und gefrorene Erbsen ähnliche Werte bei Protein, Ballaststoffen, Vitamin C und B-Vitaminen aufweisen.

„Gefrorenes Gemüse ist eine gute Alternative und hält sich länger“, sagte der Arzt mit 63.000 Followern gegenüber dem Magazin Need To Know.

Butter enthält viele gesättigte Fettsäuren und kann den Cholesterinspiegel erhöhen. Obwohl Olivenöl als gesündere Alternative gilt, betont Dr. Garg, dass Butter den Gemüsesorten zusätzlichen Geschmack verleihe und den Verzehr erleichtere.

Sein Rezept stieß jedoch nicht bei jedem auf Gegenliebe. Kommentare wie „Nein, keine Erbsen“, „Wo ist die Butter?“ und „Trockenpflaumen mit Butter?“ wurden hinterlassen. Einige befürworteten die Idee jedoch und äußerten ebenfalls ihre Vorliebe für Erbsen.

Zu den weiteren Lieblingssnacks von Dr. Garg gehören Nüsse, griechischer Joghurt, Beeren, Äpfel, Hummus und Gemüse wie Gurken.

Als Onkologe warnt er vor Fehlinformationen über Ernährung im Internet. Er betont, dass es nicht korrekt sei, Behauptungen zu glauben, wonach bestimmte Produkte Krebs „füttern“ oder ein einzelnes Lebensmittel die Krankheit verhindern könne.

„Ernährung ist nicht so einfach. Es muss nicht perfekt sein, konzentrieren Sie sich auf langfristige, gesunde Gewohnheiten“, so der Arzt.

Er empfiehlt eine ausreichende Zufuhr von Protein, Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Nüssen sowie die Einschränkung hochverarbeiteter Lebensmittel. Zudem merkte er an, dass eine ballaststoffreiche Ernährung mit einem verringerten Risiko für Darm- und Enddarmkrebs verbunden sei.