Bibisaras lang ersehnter Sieg: Sindarovs Witz und süße Rache an Schuwalowa

In der indischen Stadt Bengaluru findet das prestigeträchtigste Mannschaftsturnier mit dem höchsten Preisgeld statt — Tech Mahindra Global Chess League-2026 Das Turnier bietet echtes Schach-Drama und sensationelle Momente. Eine der talentiertesten Schachköniginnen der Welt, die zweifache Blitzschach-Weltmeisterin Bibisara Assaubajewa aus Kasachstan, hat endlich ihren ersten Einzelsieg im Turnier errungen. Nach einer Serie von Rückschlägen in den ersten Runden ließ die kasachische Schachspielerin nach dieser Partie ihren Emotionen freien Lauf. Das Interessanteste daran: Bibisara betonte, dass das junge usbekische Wunderkind und Olympiasieger Jawohir Sindarow ihr durch einen aufrichtigen Witz über ihre Misserfolge moralische Unterstützung gegeben habe. Eine brutale Revanche gegen die Russin Polina Schuwalowa, ein deutlicher 13:5-Mannschaftssieg und der Titel als „Spielerin des Tages“ – all das rückte Assaubajewa wieder in den Mittelpunkt. Was genau sagte Jawohir Sindarow zu seiner Teamkollegin und wie veränderte dieser Sieg das Schicksal des Teams „PBG Alaskan Knights“?

„Jawohir sagte zu mir: ‚Ich habe so viele Siege, soll ich dir einen abgeben?‘“: Bibisaras aufrichtiges Geständnis

Nach dem Match in Bengaluru enthüllte Bibisara Assaubajewa die Details ihres lang ersehnten Sieges und das interessante Gespräch mit ihrem Teamkollegen Jawohir Sindarow:

„Es fühlte sich an, als könnte ich gar nicht gewinnen“: „Endlich habe ich meine erste Partie in diesem Turnier gewonnen. Denn wenn ich mir ansah, wie ich in einigen meiner Partien gespielt habe, schien es, als würde das nie passieren“, gab die Schachspielerin zu und erkannte den psychologischen Druck zu Beginn des Turniers an;

Ungewöhnliches Trolling und Unterstützung von Sindarow: Die kasachische Großmeisterin erinnerte sich an den Witz des usbekischen Schachspielers: „Gestern scherzte Jawohir mit mir: ‚Vielleicht sollte ich dir einen meiner Siege abgeben? Ich habe zu viele davon‘“, sagte sie;

„Jetzt habe ich meinen eigenen Sieg!“: Bibisara reagierte auf Jawohirs Witz mit Humor: „Aber ich denke, jetzt habe ich meinen eigenen Sieg, und ich bin sehr froh, dass wir das Match gemeinsam mit unserem Team gewonnen haben“, sagte sie und konnte ihre Freude nicht verbergen.

Ein 3:0-Totalerfolg: Süße Rache an Polina Schuwalowa

Das Aufeinandertreffen in der 8. Runde wurde zu einem Duell von absolutem Prinzip am Damenbrett:

Das Duell Assaubajewa gegen Schuwalowa: In der 8. Runde des Turniers agierte Bibisara mit den weißen Steinen klug gegen die starke russische Schachspielerin Polina Schuwalowa;

3:0 – brutale Revanche: Nachdem sie in der ersten Runde gegen Schuwalowa verloren hatte, ließ Assaubajewa ihrer Gegnerin diesmal keine Chance, sicherte sich einen souveränen 3:0-Sieg und rächte die schmerzhafte Niederlage;

Spielerin des Matches: Für diese intensive und fehlerfreie Partie wurde Bibisara Assaubajewa von den Organisatoren zur Spielerin des Matches ernannt und mit einem speziellen individuellen Preis ausgezeichnet.

13:5-Klatsche: „PBG Alaskan Knights“ deklassierten ihren Gegner

Dieser glänzende Sieg von Assaubajewa war der entscheidende Impuls für den Gesamterfolg des Teams:

„Ganges Grandmasters“ deklassiert: Das Team „PBG Alaskan Knights“, für das Bibisara und Jawohir Sindarow spielen, erzielte in dieser Runde einen massiven und brutalen 13:5-Sieg gegen den starken Club „Ganges Grandmasters“;

Jawohir Sindarows Siegesserie: Der junge usbekische Großmeister ist mit seinem stabilen und hochklassigen Spiel der wichtigste „Torjäger“ des Teams in diesem Turnier;

Ein mutiger Schritt in Richtung Tabellenführung: Dank dieses Sieges festigten die „Knights“ ihre Position in der Turniertabelle erheblich und erhöhten ihre Chancen auf den Einzug in die Endrunde deutlich.

Die Tatsache, dass sich zentralasiatische Schachstars auf internationaler Bühne unter einer Teamflagge vereinen, sich moralisch unterstützen und inmitten solcher aufrichtigen Witze Siege erringen, löst bei den Fans großen Stolz aus.

Glauben Sie, dass das Duo Jawohir Sindarow und Bibisara Assaubajewa die „PBG Alaskan Knights“ zur Meisterschaft in der Global Chess League in Bengaluru führen kann? Wie bewerten Sie die Dominanz der zentralasiatischen Schachspieler auf der Weltbühne? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese freudige Analyse aus der Welt des Sports mit allen Schachbegeisterten und Freunden!