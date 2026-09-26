Usbekistans Medaillenausbeute erreicht 34: Wer holte das nächste Silber

Bei den laufenden Asienspielen im japanischen Aichi-Nagoya hat die usbekische Delegation ihre Medaillensammlung um eine weitere Auszeichnung erweitert. Das Duo Vladlen Denisov und Nilufar Zokirova belegte im Mixed-Wettbewerb im Kanu-Rennsport den zweiten Platz und gewann die Silbermedaille.

Dieses Ergebnis bringt die Gesamtzahl der Medaillen der usbekischen Delegation bei den Aichi-Nagoya-2026 auf 34.

Denisov und Zokirova – Silbermedaillengewinner im Mixed-Wettbewerb

Vladlen Denisov und Nilufar Zokirova vertraten Usbekistan im Mixed-Wettbewerb im Kanu-Rennsport.

Das usbekische Duo zeigte während des gesamten Wettbewerbs eine starke Leistung und überquerte die Ziellinie als Zweite.

Damit gewannen Denisov und Zokirova Silber bei den Asienspielen in Aichi-Nagoya.

Vladlen Denisov + Nilufar Zokirova – Silbermedaillengewinner im Mixed-Wettbewerb bei Aichi-Nagoya-2026.

Ihr Ergebnis bescherte der usbekischen Delegation eine weitere Medaille und erhöhte die Gesamtzahl auf 34.

Usbekistans Medaillenzahl erreicht 34

Die Silbermedaille von Denisov und Zokirova ist für Usbekistan bei den Aichi-Nagoya-2026 die 17. Silbermedaille .

Aktuell umfasst die Bilanz der Delegation:

8 Goldmedaillen;

17 Silbermedaillen;

9 Bronzemedaillen.

Insgesamt – 34 Medaillen.

Dass die Zahl der Silbermedaillen 17 erreicht hat, zeigt, dass die usbekischen Sportler nicht nur um Gold, sondern auch hartnäckig um weitere Podiumsplätze kämpfen.

In Aichi-Nagoya wächst die Medaillenbilanz weiter

Der aktuelle Tag der Asienspiele bleibt für die usbekische Delegation mit mehreren wichtigen Ergebnissen in Erinnerung.

Zuvor hatte Shahriyor Mahkamov im Kajak-Einer über 500 Meter als Erster die Ziellinie überquert und Usbekistan eine Goldmedaille gesichert.

Zudem gewann Arina Tanatmisheva im Einer-Wettbewerb über 500 Meter die Silbermedaille. Dies war die zweite Silbermedaille für die Athletin in Aichi-Nagoya.

Nun haben auch Vladlen Denisov und Nilufar Zokirova der Medaillensammlung der usbekischen Delegation eine weitere Silbermedaille hinzugefügt.

Der Kampf um weitere Medaillen geht weiter

Die Asienspiele in Aichi-Nagoya dauern an. Das bedeutet, dass für die usbekischen Sportler noch neue Starts und der Kampf um weitere Auszeichnungen bevorstehen.

34 Medaillen – 8 Gold, 17 Silber und 9 Bronze – spiegeln das aktuelle Ergebnis der usbekischen Delegation im Wettbewerb wider.

Die kommenden Wettkämpfe in Aichi-Nagoya könnten diese Zahlen noch weiter verändern.