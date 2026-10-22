Lillestrøm – Real Sociedad: Aufstellungen und Liveticker

·8·Sport
Lillestrøm – Real Sociedad: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Lillestrøm und Real Sociedad im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Lillestrøm Startelf: 12. Dalberg P., 3. Ottesen S., 5. Foss S., 28. Gabrielsen R. (Kapitän), 26. Paintsil I., 29. Ibrahimaj I., 21. Ottosson F., 14. Nyheim G., 22. Bassi D., 10. Olsen T., 20. Felix Va.

Lillestrøm Ersatzbank: 25. Akanji S., 7. Alperud L., 11. Elker F., 8. Gulbrandsen F., 1. Haugrup S., 17. Kitolano E., 47. Christiansen S., 18. Krygard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 2. Ranger L.

Lillestrøm Cheftrainer: Odegaard H.

Real Sociedad Startelf: 13. Marrero U., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 6. Martin J., 17. Gomez S., 14. Kubo T., 4. Gorrotxategi J., 18. Soler C., 11. Guedes G., 24. Sucic L., 10. Oyarzabal M. (Kapitän).

Real Sociedad Ersatzbank: 7. Barrenetxea A., 22. Fort H., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A.

Real Sociedad Cheftrainer: Matarazzo P.

LillestrømReal SociedadEuropa LeagueFußballLiveticker
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sparta Prag – Lillestrøm: Aufstellungen und LivetickerSparta Prag – Lillestrøm: Aufstellungen und Liveticker15 Oktober 20:33Royale Union SG – Real Sociedad: Aufstellungen und Live-TickerRoyale Union SG – Real Sociedad: Aufstellungen und Live-Ticker15 Oktober 20:33Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?28 August 18:36Warum ist Enzo Maresca besorgt über das Spiel von Aston Villa ohne BallWarum ist Enzo Maresca besorgt über das Spiel von Aston Villa ohne BallHeute 22:41UEFA-Auswahl: Mbappé und Kane in der Champions-League-Elf der WocheUEFA-Auswahl: Mbappé und Kane in der Champions-League-Elf der WocheHeute 22:20Genaue Termine für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Usbekistan bekannt gegebenGenaue Termine für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Usbekistan bekannt gegebenHeute 21:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran