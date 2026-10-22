Lillestrøm – Real Sociedad: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Lillestrøm und Real Sociedad im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Lillestrøm Startelf: 12. Dalberg P., 3. Ottesen S., 5. Foss S., 28. Gabrielsen R. (Kapitän), 26. Paintsil I., 29. Ibrahimaj I., 21. Ottosson F., 14. Nyheim G., 22. Bassi D., 10. Olsen T., 20. Felix Va.

Lillestrøm Ersatzbank: 25. Akanji S., 7. Alperud L., 11. Elker F., 8. Gulbrandsen F., 1. Haugrup S., 17. Kitolano E., 47. Christiansen S., 18. Krygard K., 16. Melland H., 15. Nordh G., 2. Ranger L.

Lillestrøm Cheftrainer: Odegaard H.

Real Sociedad Startelf: 13. Marrero U., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 6. Martin J., 17. Gomez S., 14. Kubo T., 4. Gorrotxategi J., 18. Soler C., 11. Guedes G., 24. Sucic L., 10. Oyarzabal M. (Kapitän).

Real Sociedad Ersatzbank: 7. Barrenetxea A., 22. Fort H., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A.

Real Sociedad Cheftrainer: Matarazzo P.