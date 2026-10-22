Jagiellonia – Anderlecht: Aufstellungen und Liveticker

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Jagiellonia – Anderlecht: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Jagiellonia und Anderlecht im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel angepfiffen wird, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Jagiellonia Startelf: 50. Abramowicz S. (Kapitän), 27. Conceição R., 5. Wital B., 4. Kobayashi Y., 23. Montoya G., 19. Kling A., 14. Finndell H., 85. Kozłowski E., 72. Jóźwiak K., 99. Pululu N., 7. Schmidt K.

Jagiellonia Ersatzbank: 10. Agbonifo D., 32. Čirković A., 11. Imaz J., 44. Konstantinopoulos A., 21. Lozano S., 1. Perchel M., 6. Romanczuk T., 30. Sowe O., 3. Stojinović D., 17. Sylla I., 20. Wdowik B.

Jagiellonia Cheftrainer: Siemieniec A.

Anderlecht Startelf: 26. Coosemans C. (Kapitän), 50. Barry K., 27. Pedro L., 4. Biancone G., 5. Ryabchuk O., 83. Degreef T., 29. Stroeykens M., 19. Amuzu F., 18. Ashimeru M., 9. Dolberg K., 10. Verschaeren Y.

Anderlecht Ersatzbank: 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentayeb T., 91. Bertaccini A., 32. Haekeren J., 55. Kana M., 24. Leoni T., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 49. Onia Seke D., 14. Sikan D.

Anderlecht Cheftrainer: Riemer B.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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