Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln: Aufstellungen und Liveticker

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Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln im Rahmen der deutschen Bundesliga beginnt am 16. Oktober um 23:30 Uhr (Taschkenter Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Eintracht Frankfurt: 1. Atubolu N., 3. Brasse L., 9. Burkardt J., 8. Chaibi F., 34. Collins N., 20. Doan R., 11. Ebnutalib Y., 27. Götze M., 4. Koch R., 26. Kosugi K., 25. Onyedika R.

Ersatzbank Eintracht Frankfurt: 29. Amaymuni A., 31. Arrxov L., 15. Aseko-Nkili N., 2. Baum E., 22. Chandler T., 40. Kaua Santos, 7. Knauff A., 37. Maluze J., 42. Uzun C.

Cheftrainer Eintracht Frankfurt: Hütter A.

Startelf 1. FC Köln: 1. Schwäbe M. (Kapitän), 30. Bülter M., 10. El Mala S., 8. Johannesson I., 5. Krauß T., 24. Lochoshvili L., 37. Maina L., 2. Schmid J., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pugh J., 3. Sosa B.

Cheftrainer 1. FC Köln: Wagner R.

Live-Ticker LIVE
13
Borna Sosa (1. FC Köln) bringt den Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum. Gute Hereingabe, aber der Torwart pflückt den Ball in höchster Not herunter und zeigt sein Können.
9
Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) bringt den Eckball in den Strafraum, aber ein Abwehrspieler klärt per Kopf.
9
Fares Chaïbi (Eintracht Frankfurt) erobert einen freien Ball im Strafraum. Er schießt sofort aufs untere linke Eck, aber Marvin Schwabe ist wachsam und pariert den Ball problemlos. Eintracht Frankfurt bekommt einen Eckball.
9
Köln scheint sich an das Spiel anzupassen und kontrolliert den Ball. Sie warten auf den richtigen Moment, um neue Offensivchancen zu kreieren.
6
Eintracht Frankfurt zeigt ein tolles Passspiel. Sie erhöhen ihren Ballbesitz durch eine Serie langer Pässe und lauern auf den perfekten Angriffsmoment.
5
Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) schlägt eine Flanke in den Strafraum, um einen Mitspieler per Kopf zu bedienen, aber der Ball war zu lang. Das Kölner Toraus wird vom Torwart ausgeführt.
3
Younes Ebnutalib (Eintracht Frankfurt) nimmt ein hervorragendes Zuspiel an und entscheidet sich zum Schuss. Der Ball kommt flach auf die Mitte des Tores, aber Marvin Schwabe fängt ihn mühelos ab.
3
Eintracht Frankfurt spielt gut und hält den Druck aufrecht, bis einer der Verteidiger eingreift.
1
Die erste Halbzeit hat begonnen.
23:30
Endlich betreten die Spieler den Rasen! Köln wird das Spiel anstoßen.
23:30
Benjamin Brand wurde zum Schiedsrichter des heutigen Spiels ernannt und wird versuchen, fair und fehlerfrei zu leiten.
23:30
Die Startaufstellungen beider Teams wurden bereits bekannt gegeben und können in den Spieldetails eingesehen werden.
23:30
Guten Tag, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker, in dem wir Sie über alle Geschehnisse des Spiels auf dem Laufenden halten.
Eintracht Frankfurt1. FC KölnBundesligaFußballDeutschland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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