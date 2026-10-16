Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln im Rahmen der deutschen Bundesliga beginnt am 16. Oktober um 23:30 Uhr (Taschkenter Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Eintracht Frankfurt: 1. Atubolu N., 3. Brasse L., 9. Burkardt J., 8. Chaibi F., 34. Collins N., 20. Doan R., 11. Ebnutalib Y., 27. Götze M., 4. Koch R., 26. Kosugi K., 25. Onyedika R.

Ersatzbank Eintracht Frankfurt: 29. Amaymuni A., 31. Arrxov L., 15. Aseko-Nkili N., 2. Baum E., 22. Chandler T., 40. Kaua Santos, 7. Knauff A., 37. Maluze J., 42. Uzun C.

Cheftrainer Eintracht Frankfurt: Hütter A.

Startelf 1. FC Köln: 1. Schwäbe M. (Kapitän), 30. Bülter M., 10. El Mala S., 8. Johannesson I., 5. Krauß T., 24. Lochoshvili L., 37. Maina L., 2. Schmid J., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pugh J., 3. Sosa B.

Cheftrainer 1. FC Köln: Wagner R.