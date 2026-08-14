Sofie Lundgaard verlässt Liverpool und schließt sich Eintracht Frankfurt an

Die Mittelfeldspielerin Sofie Lundgaard von Liverpool Women wird ihre Karriere beim deutschen Frauen-Bundesligisten Eintracht Frankfurt fortsetzen. Wie Goal.com berichtet, erfolgte der Transfer der 24-jährigen Dänin für eine nicht genannte Ablösesumme und markiert ein neues Kapitel ihrer Karriere berichtet Goal.com .

Mit dem Transfer endet Lundgaards dreieinhalbjährige Zeit beim Klub aus Merseyside. Die talentierte Mittelfeldspielerin war im Januar 2023 zunächst von Fortuna gekommen und hatte sich schnell an die Mannschaft angepasst. In ihren ersten 18 Monaten absolvierte sie 31 Partien.

Schwere Verletzungen und eine schwierige Phase

Ihre letzten Jahre in Liverpool waren jedoch von schweren Verletzungen überschattet. Kreuzbandverletzungen und ein gebrochenes Bein zwangen die Spielerin zu langen Rehabilitationsphasen.

Daher kam sie in den vergangenen beiden Spielzeiten nur auf 11 Einsätze und wurde in der abgelaufenen Saison lediglich dreimal eingewechselt. Dennoch würdigten die Vereinsführung und das Trainerteam ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Mut in schwierigen Zeiten.

Der Abschied von Klub und Spielerin

In einer offiziellen Mitteilung bedankte sich Liverpool bei der Spielerin für ihren Beitrag und wünschte ihr viel Erfolg in Deutschland. Auch Sofie Lundgaard, die beim Klub und den Fans zu einer beliebten Persönlichkeit geworden war, veröffentlichte in den sozialen Medien eine herzliche Abschiedsbotschaft.

In ihrer Nachricht bezeichnete die Spielerin Merseyside als ihre zweite Heimat und betonte, dass die Unterstützung der Fans für sie stets eine besondere Bedeutung gehabt habe. Zudem erklärte sie, dem Team immer verbunden zu bleiben.

Eine neue Chance in der Frauen-Bundesliga

Der Wechsel in die deutsche Liga bietet Lundgaard eine hervorragende Gelegenheit, in einer der führenden Divisionen des europäischen Frauenfußballs zu ihrer Bestform zurückzufinden. Dank ihrer technischen Fähigkeiten soll die ehemalige dänische Jugendnationalspielerin zu einer wichtigen Führungsspielerin im Mittelfeld von Eintracht Frankfurt werden.

Für Liverpool ist der Transfer ein weiterer Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft in der kommenden Saison unter Cheftrainer Gareth Taylor zu erhöhen. Die Erneuerung und Verstärkung des Kaders wird vor der intensiven Saison in der Women's Super League fortgesetzt.