Dep. A Coruña – Levante: Aufstellungen und Live-Ticker
Die Begegnung zwischen Dep. A Coruña und Levante im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 17. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.
Startelf Dep. A Coruña: 13. Román L., 23. Navarro X., 20. Jiménez X., 22. Ede B., 12. Qualyata G., 19. Cruz Luismi, 14. Rodríguez R., 8. Villares Yáñez D. (Kapitän), 21. Soriano M., 10. Hernández Y., 32. Nsongo B.
Ersatzbank Dep. A Coruña: 2. Altimira A., 17. Angeliño, 18. Asp X., 37. Carrillo N., 25. Fernández A., 36. González Y., 15. Loureiro M., 11. Mella D., 4. Nubi L., 31. Ochoa M., 33. Sánchez K., 24. Traoré A.
Cheftrainer Dep. A Coruña: Hidalgo A.
Startelf Levante: 13. Ryan M., 29. Pérez N., 4. Dela, 3. Ndukwe I., 23. Sánchez M., 20. Rey O., 6. Requena D., 18. Bardeli E., 7. Brugué R. (Kapitän), 9. Romero I., 24. Fernández T.
Ersatzbank Levante: 14. Cabello X., 27. Cortés P., 1. Cunat P., 36. Galdón I., 17. García V., 2. Mandi A., 11. Musuayi Y., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 16. Tape A., 22. Toljan J.
Cheftrainer Levante: Castro L.
Kommentare 0
…