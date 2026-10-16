Dep. A Coruña – Levante: Aufstellungen und Live-Ticker

·5·Sport
Dep. A Coruña – Levante: Aufstellungen und Live-Ticker

Die Begegnung zwischen Dep. A Coruña und Levante im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 17. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startelf Dep. A Coruña: 13. Román L., 23. Navarro X., 20. Jiménez X., 22. Ede B., 12. Qualyata G., 19. Cruz Luismi, 14. Rodríguez R., 8. Villares Yáñez D. (Kapitän), 21. Soriano M., 10. Hernández Y., 32. Nsongo B.

Ersatzbank Dep. A Coruña: 2. Altimira A., 17. Angeliño, 18. Asp X., 37. Carrillo N., 25. Fernández A., 36. González Y., 15. Loureiro M., 11. Mella D., 4. Nubi L., 31. Ochoa M., 33. Sánchez K., 24. Traoré A.

Cheftrainer Dep. A Coruña: Hidalgo A.

Startelf Levante: 13. Ryan M., 29. Pérez N., 4. Dela, 3. Ndukwe I., 23. Sánchez M., 20. Rey O., 6. Requena D., 18. Bardeli E., 7. Brugué R. (Kapitän), 9. Romero I., 24. Fernández T.

Ersatzbank Levante: 14. Cabello X., 27. Cortés P., 1. Cunat P., 36. Galdón I., 17. García V., 2. Mandi A., 11. Musuayi Y., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 16. Tape A., 22. Toljan J.

Cheftrainer Levante: Castro L.

Dep. A CoruñaLevanteLa LigaFußballSpanien
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Barcelona besiegt Levante, Elfmeter sorgt für hitzige DebattenBarcelona besiegt Levante, Elfmeter sorgt für hitzige Debatten13 September 21:55Doppelpack von Yamal, Super-Show von Raphinha: Barcelona gewinnt 4:2Doppelpack von Yamal, Super-Show von Raphinha: Barcelona gewinnt 4:213 September 21:41Levante ehrt die Weltmeister von BarcelonaLevante ehrt die Weltmeister von Barcelona13 September 20:13Der strategische Königskluble-Coup: Carlos Espí offiziell vorgestelltDer strategische Königskluble-Coup: Carlos Espí offiziell vorgestellt31 Juli 11:58Großer Umbruch in Katalonien: Warum hat Casadó Barcelona verlassen?Großer Umbruch in Katalonien: Warum hat Casadó Barcelona verlassen?2 September 09:18Le Mans – Toulouse: Aufstellungen und Live-TickerLe Mans – Toulouse: Aufstellungen und Live-TickerHeute 23:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Ausländischer Experte kritisiert die Schritte des „Großen Usbeken“ im Profiboxen
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov