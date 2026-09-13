Doppelpack von Yamal, Super-Show von Raphinha: Barcelona gewinnt 4:2

Am 5. Spieltag der spanischen La Liga gastierte Tabellenführer FC Barcelona bei Levante in Valencia und bot den Fans ein wahres Torfestival mit dramatischer Spannung. In einer intensiven Partie im Estadio Ciudad de Valencia sicherten sich die Schützlinge von Hansi Flick einen verdienten 4:2-Sieg. Das junge Wunderkind der Katalanen, Lamine Yamal, avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner, während Kapitän und Leistungsträger Raphinha mit zwei Torvorlagen glänzte.

Obwohl Levante gegen Ende der Partie den Anschlusstreffer erzielte und den Druck erhöhte, setzte der eingewechselte Adeyemi in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen marschieren die „Blaugrana“ verlustpunktfrei durch die La Liga und festigen ihre Position im Titelrennen. Wie fielen die sechs Tore in Valencia, wie zerlegte das Duo Yamal-Raphinha die Levante-Abwehr und wie sehr müssen sich die Konkurrenten vor Flicks perfekter Serie fürchten?

Torregen im Estadio Ciudad de Valencia: Die Chronik des 4:2-Sieges

Die Begegnung begann von der ersten Minute an offen und mit einem rasanten Offensivgeist:

Blitzstart in der 5. Minute: Espart nutzte einen Fehler der Gastgeber eiskalt aus und brachte die Katalanen bereits in der 5. Minute in Führung;

Yamals Gala-Auftritt: In der 19. Minute erhöhte Lamine Yamal mit einer sehenswerten Aktion, und zu Beginn der zweiten Halbzeit – in der 48. Minute – verwandelte er einen Elfmeter eiskalt zum Doppelpack;

Levantes stürmische Aufholjagd: Nach dem 0:3 gaben sich die Gastgeber nicht geschlagen – Romero in der 79. Minute und Brugi in der 88. Minute verkürzten auf 2:3 und sorgten für eine nervenaufreibende Schlussphase im Stadion;

Adeyemis Schlusspunkt: In der Nachspielzeit (90.+3) traf der eingewechselte Karim Adeyemi nach einem Konter und beendete alle Zweifel – 2:4.

Doppelpack von Yamal, 2 Assists von Raphinha: Glanzleistung der Anführer

Der Sieg des katalanischen Klubs basierte auf der hohen individuellen Klasse der Offensivspieler:

Lamine Yamal erneut im Rampenlicht: Das junge Talent erzielte nicht nur zwei Tore, sondern setzte die gegnerischen Verteidiger auf dem Flügel ununterbrochen unter Druck und war einer der besten Akteure auf dem Platz;

Raphinha – der zentrale Spielmacher: Der brasilianische Flügelspieler setzte seine Mitspieler mit perfekten Aktionen zweimal in Szene und lieferte zwei Torvorlagen;

Flicks Rotation zahlt sich aus: Der deutsche Trainer brachte Christensen für Martin sowie Bernal, Olmo und Adeyemi für Pedri, Yamal und Gordon und schaffte es so, das Tempo in der entscheidenden Phase hochzuhalten.

15 Punkte aus 5 Spielen: Barcelona thront an der Spitze der La Liga

Dieser Sieg festigt die Position der Katalanen auf dem Weg zur Meisterschaft:

Ein makelloser Start: Mit fünf Siegen aus fünf Spielen unter Hansi Flick führt Barcelona die Tabelle mit 15 Punkten souverän an;

Druck auf die Konkurrenz: Trotz der Verfolgung durch Real Madrid (12 Punkte) agieren die Katalanen fehlerfrei und marschieren ohne Punktverlust voran;

Levantes schwierige Lage: Der Klub aus Valencia bleibt nach fünf Spieltagen mit 5 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Der FC Barcelona unter Hansi Flick hat mit seinem brillanten und torreichen Fußball erneut bewiesen, dass er in dieser Saison fest entschlossen ist, sich die Meisterschaft nicht nehmen zu lassen.

Glauben Sie, dass Barcelona unter der Führung von Lamine Yamal und Raphinha in dieser Saison neben der La-Liga-Meisterschaft auch zum Hauptanwärter auf den Titel in der Champions League werden kann? Sollten die zwei Gegentore in der Schlussphase eine ernsthafte Warnung für Hansi Flick sein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Siediese spektakuläre Analyse des Sieges von Barcelona mit allen Fußballfans und Freunden!