Atlético feiert souveränen Auswärtssieg und übernimmt die Tabellenführung in La Liga

Im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga war Atlético Madrid bei Levante zu Gast und sicherte sich einen souveränen und wichtigen Sieg. In der Partie in Valencia demonstrierten die Madrilenen ihre Klasse und Erfahrung voll und ganz und erzielten zwei unbeantwortete Treffer gegen das gegnerische Tor — 0:2.

Dank dieses Sieges erhöhte die Mannschaft von Diego Simeone ihre Punktzahl auf 28 und übernahm damit die Tabellenspitze.

Spielchronik: Grimaldos Start und Simeones Schlusspunkt

Die entscheidenden Momente, die das Schicksal der Begegnung bestimmten, sahen wie folgt aus:

Führungstreffer (36. Minute): Nachdem die Gäste in der ersten Halbzeit den Druck erhöht hatten, wurden sie in der 36. Minute belohnt — Álex Grimaldo traf präzise ins gegnerische Tor und brachte Atlético in Führung;

Schlusspunkt (62. Minute): Während Levante in der zweiten Halbzeit versuchte, den Ausgleich zu erzielen, starteten die Madrilenen einen schnellen Konter und Giuliano Simeone erhöhte in der 62. Minute auf 0:2 und setzte damit den Schlusspunkt unter die Partie;

Sichere Defensive: Bis zum Spielende ließ die Abwehrreihe um Torhüter Jan Oblak dem Gegner keine ernsthaften Chancen mehr zu.

Situation in der Tabelle

Die gewonnenen 3 Punkte hatten großen Einfluss auf das Gleichgewicht in der Tabelle:

Atlético — Tabellenführer: Mit 28 Punkten aus 10 Spielen haben sich die Madrilenen an die alleinige Spitze gesetzt und ihre Position im Titelrennen weiter gefestigt;

Levante im unteren Tabellendrittel: Die unterlegenen Gastgeber bleiben mit 10 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz und kommen nicht aus der Gefahrenzone heraus.

Protokoll und Aufstellungen

La Liga. 10. Spieltag

Levante — Atlético 0:2

Tore: Grimaldo (36.), Giuliano Simeone (62.).

Startaufstellungen: