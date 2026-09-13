Barcelona besiegt Levante, Elfmeter sorgt für hitzige Debatten

Der FC Barcelona unter der Leitung von Hansi Flick ist furios in die La-Liga-Saison gestartet, hat den fünften Sieg in Folge eingefahren und bleibt souveräner Tabellenführer. Die Katalanen gewannen auswärts mit 4:2 gegen Levante, doch die Schiedsrichterentscheidungen während der Partie, insbesondere der von Lamine Yamal verwandelte Elfmeter, sorgten in der Fußballwelt und bei Experten für heftige Diskussionen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl die Gastgeber während des gesamten Spiels erbitterten Widerstand leisteten, zeigte die Blaugrana ihren gewohnt scharfen und effizienten Spielstil der aktuellen Saison. Flicks Schützlinge bewiesen erneut ihre Offensivstärke, doch eine Situation in der zweiten Halbzeit entging weder dem Schiedsrichterausschuss noch den Experten.

Schiedsrichterentscheidung und strittige Szene

Der Wendepunkt in der zweiten Halbzeit trat ein, als Schiedsrichter Jon Ander González Fuertes nach einem Zweikampf zwischen Aissa Mandi und Lamine Yamal auf Elfmeter für Barcelona entschied. Der ehemalige Verteidiger von Real Betis war zu Boden gegangen und hatte den Ball mit der Hand berührt, nachdem er den jungen spanischen Star unsanft gestoppt hatte.

Obwohl Lamine Yamal den Elfmeter sicher verwandelte und den Ball in den oberen linken Winkel schoss, stieß die Entscheidung des Unparteiischen bei spanischen Fußballexperten auf scharfe Kritik. Viele Analysten betonten, dass der Schiedsrichter einen fundamentalen Fehler begangen habe und der Elfmeter unberechtigt gewesen sei.

Reaktionen von Experten und Fachleuten

Wie COPE berichtet, äußerte sich der bekannte Kommentator Paco González kritisch zur Schiedsrichterentscheidung und teilte seine Meinung während einer Live-Übertragung. Seiner Ansicht nach ist die Logik des Schiedsrichters zwar nachvollziehbar, da der Spieler ohne das Handspiel frei vor dem Tor gestanden hätte, doch der Kontakt sei zu leicht gewesen, um einen Elfmeter zu rechtfertigen.

Auch Pedro Martín schloss sich der Debatte an und betonte, dass der Verteidiger keine Absicht hatte, ein Foul zu begehen. Nach Meinung des Experten befand sich der Arm des Verteidigers in einer natürlichen Haltung und berührte den Ball als natürliche Folge des Sturzes, was kein strafwürdiges Vergehen darstellte.

Dennoch konnte Barcelona den Sieg über die Zeit retten und setzt seinen Erfolgslauf in dieser Saison fort. Während Flicks Team mutig auf seine hohen Ziele zusteuert, bleiben Schiedsrichterfragen und strittige Episoden weiterhin ein zentrales Diskussionsthema in der La Liga.