Ein hohes Maß an Sportsgeist, das über Rivalität und Tradition hinausgeht, zeigte sich im spanischen Fußball. Der Verein Levante aus Valencia empfing acht Spieler von Barcelona, die als Weltmeister zurückkehrten, mit besonderem Applaus und Erinnerungsgeschenken auf dem eigenen Platz. Dieses Ereignis verdeutlichte die Atmosphäre des gegenseitigen Respekts innerhalb der Fußballgemeinschaft des Landes. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Führung von Levante und die Fans auf den Tribünen die Vereinsrivalität beiseite ließen, um die Spieler zu ehren, die einen großen Beitrag zum Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft geleistet haben. Damit wurde die Initiative, die Elche am zweiten Spieltag der Saison gezeigt hatte, in Valencia würdig fortgesetzt. Als die Mannschaften das Spielfeld betraten, war das Ciutat de Valencia Stadion von Applaus erfüllt und hieß die Weltmeister herzlich willkommen.

Feierliche Zeremonie und wertvolle Geschenke

Während der Veranstaltung betrat Levante-Präsident Pablo Sánchez Morante persönlich das Spielfeld, um den Vertretern von Barcelona seinen Dank auszusprechen. Der Vereinspräsident überreichte jedem Weltmeister speziell angefertigte und für sie personalisierte Erinnerungsgeschenke. Diese aufrichtige Geste des Respekts auf dem Platz hinterließ bei den Spielern selbst einen großen Eindruck.

Bemerkenswert ist, dass bei der Preisverleihung nicht nur erfahrene Spieler, sondern auch die hellen Sterne der La Masia-Akademie im Mittelpunkt standen. Insbesondere acht talentierte Spieler – Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Joan García, Eric García und Gavi – kamen in den Genuss dieser Ehrung. Jeder von ihnen nahm die Geschenke unter dem Applaus der Fans entgegen.

Harter Wettbewerb auf dem Platz

Obwohl vor dem Spiel eine warme, festliche Atmosphäre herrschte, ließen die amtierenden Meister nach Spielbeginn dem Gegner keine Chance. Die Spieler von Barcelona entschieden das Schicksal des Spiels praktisch in der ersten Halbzeit und gingen mit zwei Toren in Führung. Xavi Espart eröffnete den Torreigen in der 5. Minute, und Lamine Yamal baute den Vorsprung in der 19. Minute weiter aus.

Gleichzeitig rotierte Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick den Kader im Hinblick auf die bevorstehenden schwierigen Spiele des Teams, insbesondere in der Champions League und der heimischen Liga. Der deutsche Spezialist brachte fünf neue Spieler in die Startelf, um die körperliche Verfassung der Spieler zu schonen. Unter anderem erhielt Eric García, der aufgrund einer Gesichtsverletzung mit einer Schutzmaske spielte, eine Chance in der Verteidigung.

Solche Ereignisse beweisen einmal mehr, dass im spanischen Fußball nicht nur Ergebnisse, sondern auch menschliche Beziehungen und Sportethik an erster Stelle stehen. Diese Geste des Vereins Levante ist als einer der unvergesslichen Momente in die Fußballgeschichte des Landes eingegangen.