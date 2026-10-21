Levante – Athletic Bilbao: Aufstellungen und Liveticker

26 Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versuchte einen langen Pass auf Alex Berenguer, aber die Abwehrspieler klärten die Situation.

25 Thiago Fernández (Levante) begeht ein Foul, und Alejandro Quintero entscheidet sofort auf Freistoß.

24 Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt außerhalb des Strafraums ein klasse Zuspiel und schießt aus aussichtsreicher Position, doch der Ball wird von einem Abwehrspieler abgeblockt.

22 Tor! Roger Brugué (Levante) reagiert am schnellsten beim Abpraller und versenkt den Ball im Netz. Spielstand 2:0.

20 Tor! Roger Brugué (Levante) nahm den Ball an und traf unhaltbar ins linke Eck.

18 Manu Sánchez (Levante) passt zu Thiago Fernández, aber dieser kann seinen Gegenspieler nicht ausspielen und den Ball kontrollieren.

17 Robert Navarro (Athletic Bilbao) zieht von außerhalb des Strafraums ab, aber der Ball landet direkt in den Händen von Matthew Ryan.

13 Jon Ander Olasagasti (Levante) versuchte die Flanke zu verwerten, aber sein gefährlicher Kopfball aus Strafraumnahdistanz auf die Tormitte wurde von Unai Simón pariert. Dieser Schuss stellte den Torhüter vor keine großen Probleme.

11 Jeremy Toljan (Levante) hielt seinen Gegenspieler offensichtlich zurück, um ihn am Ballbesitz zu hindern, und der Schiedsrichter unterbrach sofort das Spiel.

10 Die Ecke wurde ausgeführt, aber Athletic Bilbao konnte daraus kein Kapital schlagen, der Verteidiger klärte den Ball.

9 Alex Berenguer (Athletic Bilbao) kam am Strafraumeck frei zum Ball und zog wuchtig in den oberen rechten Winkel ab, aber Mathew Ryan parierte glänzend mit beiden Händen und verhinderte das Tor. Der Ball ging ins Aus. Athletic Bilbao führt einen Eckball aus.

7 Der Standard von Athletic Bilbao wird von einem der Verteidiger problemlos geklärt.

7 Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) nimmt ein gutes Zuspiel an und schießt, aber sein Versuch wird von einem eigenen Mitspieler geblockt. Athletic Bilbao holt eine Ecke heraus. Die Gegner müssen sich auf die nächste Gefahr einstellen.

5 Robert Navarro (Athletic Bilbao) zieht direkt aus der Distanz ab, flach aufs Tor, aber Mathew Ryan ist zur Stelle und pariert sicher.

4 Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao) versuchte eine Chance zu kreieren, aber seine Flanke war zu stark.

3 Die Spieler von Athletic Bilbao spielen sich den Ball kurz zu und warten auf den richtigen Moment, um die gegnerische Abwehr zu knacken.

2 Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) wurde beim Laufspiel im Abseits erwischt.

1 Die erste Halbzeit hat begonnen.

23:03 Athletic Bilbao stößt die Partie an.

23:00 Das heutige Spiel wird von Alejandro Quintero geleitet.

23:00 Vor Beginn des Spiels können Sie sich die Startaufstellungen für das heutige Duell ansehen.