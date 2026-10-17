Schalke – Mainz: Aufstellungen und Liveticker
Die Begegnung zwischen Schalke und Mainz im Rahmen der deutschen Bundesliga beginnt am 17. Oktober um 18:30 Uhr (Taschkent-Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Schalke Startelf: 1. Karius L., 24. Aushish A., 5. Becker T., 10. Dzeko E., 23. El-Fauzi S., 17. Gantenbein A., 8. Gosens R., 19. Karaman K., 25. Katich N., 4. Kuruchay H., 13. Tanaka S.
Schalke Ersatzbank: 20. Adamu J., 43. Ayhan M., 33. Becker V., 29. Dina Ebimbe J., 7. Hwang Hee-chan, 22. Müller K., 6. Schallenberg R., 38. Wozar L., 39. Wöber M.
Schalke Cheftrainer: Muslic M.
Mainz Startelf: 1. Schwolow A., 10. Amiri N., 23. Becker S., 19. Caci A., 21. da Costa D., 7. Lee Jae-sung, 2. Mwene P., 4. Posch S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tiss P.
Mainz Ersatzbank: 3. Gruber F., 17. Hollerbach B., 40. Kinsig M., 11. Königsdörffer R., 15. Meloni L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Widmer S.
Mainz Cheftrainer: Fischer U.
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