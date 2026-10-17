Schalke – Mainz: Aufstellungen und Liveticker

24 Tor - 0:1! Anthony Caci legt im Strafraum quer auf Philipp Tietz (Mainz), der den Ball unten links im Tor von Loris Karius unterbringt.

20 Adrian Gantenbein (Schalke) reagierte gedankenschnell auf den Abpraller und zog aus der Distanz ab, fand aber keine Lücke durch die vielbeinig besetzte Abwehr.

20 Adil Aouchiche (Schalke) bringt den Eckball in den Strafraum, aber Alexander Schwolow ist wachsam und klärt die Gefahr.

19 Richard Hempel pfeift ab. Stefan Posch (Mainz) begeht ein Foul wegen gefährlichen Spiels.

16 Adrian Gantenbein (Schalke) nimmt den Ball an der Strafraumgrenze an und zieht direkt ab – das Leder geht weit über die Latte.

14 Der Pass von Stefan Posch (Mainz) fand keinen Abnehmer und der Angriff verpuffte.

7 Spiel: Schalke - Mainz. Stand: 0-0. Kommentar: Jae-Sung Lee (Mainz) begeht ein Offensivfoul.

6 Kenan Karaman (Schalke) verschafft sich Raum am Strafraum und köpft gefährlich aufs Tor. Ein Abwehrspieler blockt den Schuss, bevor er den Torwart erreicht, und nimmt diesen damit aus dem Spiel.

5 Schalke nutzt den Eckball nicht aus, Alexander Schwolow (Mainz) pflückt den Ball herunter.

5 Anthony Caci (Mainz) foult im Kampf um den Ball. Richard Hempel hat das ganz genau gesehen und pfeift ab.

3 Sheraldo Becker (Mainz) nahm ein genauer Pass nahe der Strafraumgrenze an und zog stramm ab, doch sein Schuss wurde vom gut platzierten Torwart pariert.

1 Jae-Sung Lee (Mainz) reagiert am schnellsten auf den Abpraller im Strafraum und schießt flach aufs linke Eck, aber Loris Karius pariert den Schuss mit dem Innenrist glänzend. Was für eine Parade!

1 Das war viel zu einfach für Loris Karius. Sheraldo Becker (Mainz) nahm den Pass an und fand Platz, aber sein Schuss ging genau in die Mitte, direkt in die Hände des paraten Torwarts.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

18:30 Endlich betreten die Spieler den Platz! Schalke wird das Spiel anstoßen.

18:30 Das heutige Spiel wird von Schiedsrichter Richard Hempel geleitet.

18:30 Die Aufstellungen beider Teams und Details zu diesem Spiel finden Sie hier.