Manuel Neuer bestreitet seine fünfte Weltmeisterschaft

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Manuel Neuer bestreitet seine fünfte Weltmeisterschaft

Der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft, Manuel Neuer, stand im Gruppenspiel der WM 2026 gegen Curaçao in der Startelf. Damit nahm der erfahrene Schlussmann an der fünften Weltmeisterschaft seiner Karriere teil.

Für den 40-jährigen Torhüter könnte dieses Turnier das letzte große Ereignis im Trikot der Nationalmannschaft sein. Dennoch bleibt Neuer weiterhin eine feste Größe im deutschen Tor.

Manuel Neuer nahm erstmals 2010 an einer Weltmeisterschaft in Südafrika teil. Damals stand er beim FC Schalke unter Vertrag. Nach diesem Turnier wechselte der Torhüter zum FC Bayern München und schlug ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

Bei der WM in Südafrika absolvierte Neuer 6 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Vier Jahre später, bei der WM 2014 in Brasilien, feierte er einen der größten Erfolge seiner Laufbahn. Deutschland wurde Weltmeister, und Neuer hütete in allen 7 Spielen das Tor.

Später nahm er auch an der WM 2018 in Russland und der WM 2022 in Katar mit der deutschen Nationalmannschaft teil. Allerdings konnten die Deutschen bei den letzten beiden Weltmeisterschaften nicht die erhofften Ergebnisse erzielen und schieden jeweils nach der Gruppenphase aus.

Neuer gilt als einer der besten Torhüter der modernen Fußballgeschichte. Er hat sich seinen Platz in der Geschichte nicht nur durch seine Paraden gesichert, sondern auch durch sein spielerisches Können am Ball und die Perfektionierung des „Sweeper-Keeper“-Stils.

Seine Teilnahme an der fünften Weltmeisterschaft ist ein bedeutendes Ereignis für den deutschen und den Weltfußball. Über so viele Jahre auf diesem Niveau konstant zu spielen, ist keine leichte Aufgabe. Neuer hat einmal mehr bewiesen, dass er ein Spieler für die große Bühne ist.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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