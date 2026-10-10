Überraschende Ergebnisse am 5. Spieltag der Bundesliga

Die deutsche Bundesligabot am 5. Spieltag erneut intensive und torreiche Partien. Der FC Bayern München, der zu den Spitzenreitern der Liga zählt, kam auswärts gegen den FC Augsburg nicht über ein Remis hinaus, während Bayer Leverkusen in einem wahren Torfestival mit insgesamt 7 Treffern einen hart erkämpften Sieg einfuhr.

Zudem konnten der VfB Stuttgart und Union Berlin jeweils drei wichtige Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

FC Augsburg — FC Bayern 2:2: Münchner retten in der 81. Minute einen Punkt

In einem der Topspiele des Spieltags kam es zu einem unerwarteten Szenario. Der FC Bayern (11 Punkte, 2. Platz) spielte auswärts gegen den hartnäckigen FC Augsburg (8 Punkte, 5. Platz) unentschieden:

Kalter Start: Die Gastgeber überraschten die Münchner bereits in den ersten Sekunden durch ein schnelles Tor von Fellhauer und gingen in Führung;

Ausgleich und erneuter Rückstand: Obwohl Ismael Saibari (55.) in der zweiten Halbzeit ausgleichen konnte, brachte Ribeiro (64.) den FC Augsburg nur neun Minuten später erneut in Führung;

Joker als Retter: Der in der 68. Minute eingewechselte junge Verteidiger Brown erzielte in der 81. Minute den Ausgleichstreffer und bewahrte sein Team vor einer drohenden Niederlage;

Aufstellungen: FC Augsburg: Dahmen, Bah, Matsima, Brakelmann, Seul-yong (Kade, 62.), Behrens, Massengo, Rider, Fellhauer, Ibrahimovic, Ribeiro (Komur, 75.). FC Bayern: Neuer, Stanisic (Brown, 68.), Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Saibari (Gnabry, 68.), Olise, Dias, Kane.



Mainz 05 — Bayer Leverkusen 3:4: 7-Tore-Drama und Leverkusener Kampfgeist

Bayer Leverkusen (10 Punkte, 4. Platz) lieferte sich beim 1. FSV Mainz 05 (7 Punkte, 7. Platz) ein spektakuläres und nervenaufreibendes Duell:

Blitzstart von Bayer: Die Gäste begannen stark und führten durch Tore von Andrich (5.) und Patrik Schick (9.) bereits nach zehn Minuten mit 2:0;

Cacis Doppelpack: Doch Mainz gab sich nicht geschlagen – Anthony Caci glich mit zwei Treffern in der 33. und 42. Minute aus;

Entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit: Nach der Pause bauten Jarell Quansah (55.) und Moussa Diaby (65.) die Führung für Leverkusen aus. Trotz des Widerstands der Gastgeber brachte Bayer den wichtigen 4:3-Sieg über die Zeit;

Aufstellungen: Mainz 05: Schwolow, Posch, Gruber, Potulski, Caci (da Costa, 70.), Lee Jae-sung, Sano, Amiri, Mwene, Tietz, Becker. Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Andrich, Garcia, Diaby (Tillman, 75.), Maza (Tella, 66.), Moreira (Tella, 75.), Schick.



Ergebnisse der weiteren Spiele

In den anderen beiden Partien des Spieltags wurden folgende Ergebnisse erzielt:

SC Paderborn — VfB Stuttgart 0:2: Die Gäste agierten auswärts souverän und gewannen durch Tore von Chabot (25.) und Führich (84.), womit sie ihr Punktekonto auf 6 Zähler erhöhten (10. Platz);

Union Berlin — SV Elversberg 1:0: Die Berliner sicherten sich kurz vor Spielende durch den Treffer von Bursu (81.) die drei Punkte.

Nach diesen unerwarteten Punktverlusten und Siegen in der Bundesliga spitzt sich der Kampf an der Tabellenspitze weiter zu.