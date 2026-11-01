In der türkischen Süper Lig Nach Abschluss des 10. Spieltags hat der Kampf um den „Goldenen Schuh“ der Saison weiter an Intensität gewonnen. Die Spitzenplätze der Torschützenliste werden vollständig von Stürmerstars dominiert, die in europäischen Top-Ligen geschmiedet wurden, während die lokalen türkischen Stürmer mit dieser Konkurrenz kaum mithalten können.

Der usbekische Torjäger, der im Spiel gegen Samsunspor erneut traf, Eldor Shomurodov setzt die Verfolgung der Führenden fort und hat sich fest in den Top 3 der Tabelle etabliert.

Torschützenrennen: Stand nach dem 10. Spieltag

Der vergangene Spieltag war geprägt vom Erfolg der nigerianischen Stars und dem Punktverlust des Ägypters Mohamed Salah:

Victor Osimhen und Gift Orban (je 9 Tore): Der wertvollste Star der Süper Lig, Victor Osimhen, traf gegen Konyaspor und erhöhte sein Konto auf 9 Tore. Auch Gift Orban, ein weiterer nigerianischer Stürmer, der den Liga-Neuling Amed nach oben führt, konnte sich in die Torschützenliste eintragen und teilt sich nun die Führung mit Osimhen.

Mohamed Salah und Eldor Shomurodov (je 8 Tore): Mohamed Salah, der bis zu diesem Spieltag alleiniger Spitzenreiter war, blieb trotz seines Einsatzes über die volle Distanz für Trabzonspor gegen Gaziantep ohne Treffer. Infolgedessen konnte Eldor Shomurodov, der bereits in der 10. Minute gegen Samsunspor traf, sein Konto auf 8 Tore ausbauen, mit Salah gleichziehen und sich den 2. Platz mit ihm teilen.

Vedat Muriqi (7 Tore): Der Stürmer von Fenerbahçe wurde bei der überraschenden Heimniederlage gegen Göztepe (1:2) in der 83. Minute eingewechselt, konnte jedoch kein Tor erzielen und bleibt mit 7 Treffern auf dem 4. Platz.

Usbekische Helden bei Başakşehir und der 5:2-Triumph

Am 10. Spieltag siegte Istanbul Başakşehir, das Team von Nuri Şahin, zu Hause mit 5:2 und kletterte in der Tabelle nach oben. Neben Shomurodov kam auch das usbekische Mittelfeldtalent Abbosbek Fayzullaev von der Bank und erzielte in seinem 8. Einsatz für den Verein sein Debüttor.

Die beeindruckende Statistik des amtierenden Torschützenkönigs

Eldor Shomurodov agiert als amtierender Torschützenkönig der türkischen Süper Lig: