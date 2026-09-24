La Liga gibt die Nominierten für den Trainer des Monats September bekannt: Wer hat es am meisten verdient?

Während sich die spannenden Spiele der spanischen La Liga im September dem Ende zuneigen, hat die Ligaleitung offiziell die drei Finalisten für die Auszeichnung „Trainer des Monats“ bekannt gegeben. Unter diesem Trio ist Hansi Flick, der Trainer des FC Barcelona, mit seinem beispiellosen Offensivfußball der absolute Favorit: Sein Team erzielte in 4 Spielen 4 Siege und schoss dabei beeindruckende 19 Tore (Torverhältnis 19:5). Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid, wurde mit 3 Siegen und 1 Niederlage (Torverhältnis 9:4) als zweiter Kandidat nominiert.

Das Feld der Nominierten wird durch den erfahrenen „Ingenieur“ Manuel Pellegrini, Trainer von Real Betis Sevilla, komplettiert: Er blieb mit seinem Team im September ungeschlagen und verzeichnete 3 Siege sowie 1 Unentschieden (Torverhältnis 5:2). Gemäß dem offiziellen Reglement wird der Gewinner durch die Abstimmungsergebnisse der Fans und eines Expertenpanels ermittelt. Zur Erinnerung: Im August wurde Kike Flores, Trainer von Alavés, mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt.

Wird Hansi Flicks 19-Tore-Sturm ihm den Titel „Trainer des Monats“ sichern, oder kann Pellegrinis ungeschlagene Serie für eine Sensation sorgen?

„19 Tore von Flick, Pellegrinis Ungeschlagenheit und Simeones Druck“: Die 5 wichtigsten Punkte im Trainer-Rennen

Die wichtigsten Fakten und Zahlen zu den von La Liga bekannt gegebenen Nominierten:

Flicks 100-Prozent-Bilanz: Unter Hansi Flick gewann der FC Barcelona alle 4 Spiele im September und sammelte die maximalen 12 Punkte;

Torregen der Katalanen: „Barça“ wurde in nur einem Monat zu einer absoluten Offensivmaschine, die 19 Tore erzielte (durchschnittlich fast 5 Tore pro Spiel);

Manuel Pellegrini blieb ungeschlagen: Der Trainer von Betis erreichte in 4 Spielen 3 Siege und 1 Unentschieden und führte sein Team in die Spitzengruppe;

Diego Simeone in den Top 3: Der Trainer von Atlético verzeichnete 3 souveräne Siege und stieg mit einer Tordifferenz von 9 Toren in den Kampf ein;

Der Gewinner des Monats August war ein anderer: Im ersten Monat der Saison gewann überraschend Kike Flores, der Trainer von Alavés, die Auszeichnung.

La Liga — September 2026: Vergleich der Kandidaten für den Trainer des Monats

Analyse der Ergebnisse, Effizienz und taktischen Kennzahlen der drei Experten im September:

Trainer und Verein Gespielte Spiele Sieg / Unentschieden / Niederlage Torverhältnis (Tore) Gesammelte Punkte Erfolgsquote Hansi Flick (FC Barcelona) 4 Spiele 4 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen 19 : 5 (+14) 12 Punkte (Maximum) 100% Manuel Pellegrini (Real Betis) 4 Spiele 3 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen 5 : 2 (+3) 10 Punkte 83.3% Diego Simeone (Atlético Madrid) 4 Spiele 3 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage 9 : 4 (+5) 9 Punkte 75% Kike Flores (Alavés) — — Gewinner im August — Aktueller Titelträger

Fußballexpertise und taktische Analyse: Wer hat die Auszeichnung für den Monat September in La Liga am meisten verdient?

Fazit der spanischen Fußballkommentatoren und Experten:

Hansi Flicks Dekonstruktionssystem: Der deutsche Experte hat beim FC Barcelona deutsche eiserne Disziplin mit katalanischem Offensivfußball perfekt vereint; 19 Tore in 4 Spielen sind ein fantastischer Wert, der in der modernen La Liga selten vorkommt, weshalb Flick in jeder Hinsicht der Favorit Nummer 1 für diesen Monat ist;

Manuel Pellegrinis pragmatisches Können: Obwohl der Kader von Betis nicht so teuer ist wie der der Giganten, hat der chilenische Experte, bekannt als „Der Ingenieur“, ein perfektes Gleichgewicht in der Defensive aufgebaut (nur 2 Gegentore in 4 Spielen) und blieb ungeschlagen; das ist ein großes Ergebnis mit einem bescheidenen Budget;

Simeone und die Stabilisierung von Atlético: Trotz einer Niederlage hat Simeone das Offensivpotenzial des Teams verbessert (9 Tore) und seinen Platz in den Top 4 gefestigt; die eine Niederlage lässt ihn jedoch hinter Flick zurückfallen;

Abstimmungsprozess und Fan-Faktor: Das Schicksal der Auszeichnung hängt von den kombinierten Stimmen der Fans und professionellen Experten ab; Die Millionen-Armee des FC Barcelonaweltweit und der gezeigte attraktive Fußball erhöhen Flicks Gewinnwahrscheinlichkeit auf über 90 Prozent.

Die Ergebnisse des Monats September haben deutlich gezeigt, dass die taktischen Kämpfe zwischen den Trainern in La Liga eine neue, hochintensive Stufe erreicht haben.

Was denken Sie, wer von diesen drei Kandidaten hat basierend auf den Ergebnissen und Statistiken die Auszeichnung zum Trainer des Monats September mehr verdient — Hansi Flick mit seinen 19 Toren oder der ungeschlagene Manuel Pellegrini? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese interessante Analyse der spanischen Meisterschaft mit allen Fußballfans!