US-Legionäre: Ricardo Pepi soll PSV, Yunus Musah Milan zum Erfolg führen

Mit dem Beginn der europäischen Klub-Saisons und dem Start eines neuen WM-Zyklus rücken auch die Auftritte der Spieler der US-Nationalmannschaft auf der internationalen Bühne wieder in den Fokus. Wie GOAL berichtet, wird diese Saison für die Nationalspieler zu einer wichtigen Bewährungsprobe, in der sie sich umfassend beweisen und einen Stammplatz erkämpfen wollen. Das berichtet Goal.com berichtet .

Die Ligen in den Niederlanden, Schottland und Kroatien sind bereits gestartet, in den kommenden Tagen kommt auch La Liga hinzu. Unter diesen Bedingungen wollen die führenden Vertreter des US-Fußballs in der neuen Saison starke Leistungen für ihre Klubs zeigen und ihre Position auf dem Transfermarkt stärken.

Neue Herausforderung für PSV und Verantwortung für Ricardo Pepi

Nachdem PSV in der vergangenen Saison mit 19 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz den Meistertitel gewonnen hat, kämpft der Klub nun um die vierte Meisterschaft in Folge. Der Saisonstart mit einem Unentschieden hat die Verantwortlichen jedoch bereits nachdenklich gestimmt.

Für den Klub aus Eindhoven, bei dem Earnie Stewart als Sportdirektor tätig ist, ist dies eine Übergangsphase. Die Abgänge wichtiger Spieler wie Malik Tillman und Ismael Saibari sowie die Transfergerüchte um Ricardo Pepi und Sergiño Dest bleiben nicht ohne Einfluss auf die Mannschaft.

Ricardo Pepi und Sergiño Dest, die vorerst bei PSV bleiben, sollen zu Schlüsselfiguren werden, um die Mannschaft von Cheftrainer Peter Bosz aus der Krise zu führen. Sollten sie ihre Form nicht finden, wird der Druck auf das Team zweifellos deutlich zunehmen.

Yunus Musah und seine neue Chance

Auch Yunus Musah , der sich in Italien nur schwer etablieren konnte und früher als wichtiger Spieler der US-Nationalmannschaft galt, stellt in der neuen Saison seine Möglichkeiten auf die Probe. Bei Milan erhält er unter dem neuen Cheftrainer eine weitere Chance, sich zu beweisen.

Der Mittelfeldspieler will in den Vorbereitungsspielen das Vertrauen der Trainer gewinnen und muss in Partien gegen Topklubs wie Manchester United seine besten Qualitäten zeigen. Dies dürfte einer der entscheidenden Faktoren für seine Zukunft in Italien sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Saison auf Europas Fußballplätzen für die amerikanischen Spieler von entscheidender Bedeutung sein wird, um ihre persönliche Karriere auf die nächste Stufe zu heben und ihre Stellung in der Nationalmannschaft zu festigen.