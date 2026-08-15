US-Legionäre: Ricardo Pepi soll PSV, Yunus Musah Milan zum Erfolg führen

·34·Sport
US-Legionäre: Ricardo Pepi soll PSV, Yunus Musah Milan zum Erfolg führen

Mit dem Beginn der europäischen Klub-Saisons und dem Start eines neuen WM-Zyklus rücken auch die Auftritte der Spieler der US-Nationalmannschaft auf der internationalen Bühne wieder in den Fokus. Wie GOAL berichtet, wird diese Saison für die Nationalspieler zu einer wichtigen Bewährungsprobe, in der sie sich umfassend beweisen und einen Stammplatz erkämpfen wollen. Das berichtet Goal.com berichtet .

Die Ligen in den Niederlanden, Schottland und Kroatien sind bereits gestartet, in den kommenden Tagen kommt auch La Liga hinzu. Unter diesen Bedingungen wollen die führenden Vertreter des US-Fußballs in der neuen Saison starke Leistungen für ihre Klubs zeigen und ihre Position auf dem Transfermarkt stärken.

Neue Herausforderung für PSV und Verantwortung für Ricardo Pepi

Nachdem PSV in der vergangenen Saison mit 19 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz den Meistertitel gewonnen hat, kämpft der Klub nun um die vierte Meisterschaft in Folge. Der Saisonstart mit einem Unentschieden hat die Verantwortlichen jedoch bereits nachdenklich gestimmt.

Für den Klub aus Eindhoven, bei dem Earnie Stewart als Sportdirektor tätig ist, ist dies eine Übergangsphase. Die Abgänge wichtiger Spieler wie Malik Tillman und Ismael Saibari sowie die Transfergerüchte um Ricardo Pepi und Sergiño Dest bleiben nicht ohne Einfluss auf die Mannschaft.

Ricardo Pepi und Sergiño Dest, die vorerst bei PSV bleiben, sollen zu Schlüsselfiguren werden, um die Mannschaft von Cheftrainer Peter Bosz aus der Krise zu führen. Sollten sie ihre Form nicht finden, wird der Druck auf das Team zweifellos deutlich zunehmen.

Yunus Musah und seine neue Chance

Auch Yunus Musah, der sich in Italien nur schwer etablieren konnte und früher als wichtiger Spieler der US-Nationalmannschaft galt, stellt in der neuen Saison seine Möglichkeiten auf die Probe. Bei Milan erhält er unter dem neuen Cheftrainer eine weitere Chance, sich zu beweisen.

Der Mittelfeldspieler will in den Vorbereitungsspielen das Vertrauen der Trainer gewinnen und muss in Partien gegen Topklubs wie Manchester United seine besten Qualitäten zeigen. Dies dürfte einer der entscheidenden Faktoren für seine Zukunft in Italien sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Saison auf Europas Fußballplätzen für die amerikanischen Spieler von entscheidender Bedeutung sein wird, um ihre persönliche Karriere auf die nächste Stufe zu heben und ihre Stellung in der Nationalmannschaft zu festigen.

Ricardo PepiYunus MusahPSVMilanUS-Fußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Davide Frattesi Wechselt Von Inter Zu LazioDavide Frattesi Wechselt Von Inter Zu LazioHeute, 02:59Hansi Flick testet Lamine Yamal beim FC Barcelona als MittelstürmerHansi Flick testet Lamine Yamal beim FC Barcelona als MittelstürmerHeute, 02:19„Wir haben dumme Fehler gemacht“: Vadim Abramov über die verlorenen Punkte„Wir haben dumme Fehler gemacht“: Vadim Abramov über die verlorenen PunkteHeute, 00:52Kylian Mbappé enthüllt Real Madrids Pläne für die neue SaisonKylian Mbappé enthüllt Real Madrids Pläne für die neue SaisonHeute, 00:46Drama in Samarkand: Dinamo und Xorazm trennen sich mit einem packenden RemisDrama in Samarkand: Dinamo und Xorazm trennen sich mit einem packenden RemisGestern, 23:57Historisches Ergebnis: Usbekistan dominiert Asien mit 51 MedaillenHistorisches Ergebnis: Usbekistan dominiert Asien mit 51 MedaillenGestern, 23:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?