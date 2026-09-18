Betis klettert in La Liga auf Platz 3, Villarreal zeigt Comeback-Qualitäten in Malaga

Zwei wichtige Duelle des 6. Spieltags der spanischen La Liga haben das Gleichgewicht in der Tabelle grundlegend verändert. Die Schützlinge von Manuel Pellegrini, der Verein Betis, empfingen in Sevilla vor eigenem Publikum den FC Getafe und sicherten sich in einer intensiven und hart umkämpften Partie einen wertvollen 1:0-Sieg. Das Schicksal des Spiels wurde durch das einzige Tor von Abde Ezzalzouli in den letzten Sekunden der ersten Halbzeit entschieden.

Nach diesem wichtigen Erfolg erhöhten die „Verdiblancos“ ihr Punktekonto auf 15, kletterten auf den 3. Tabellenplatz und setzten die Verfolgung von Barcelona sowie Real Madridfort. In einer weiteren hitzigen Begegnung, die parallel stattfand, zeigte Villarreal bei seinem Auswärtsspiel in Malaga echten Kampfgeist und ein klassisches Comeback: Nachdem das „Gelbe U-Boot“ nach einem Tor von Carlos in der 12. Minute in Rückstand geraten war, besiegten sie die Gastgeber dank der Klasse von Moleiro und Gueye (Doppelpack) mit 3:1.

Wie realistisch sind die Titelambitionen von Betis, wie arbeitet sich Villarreal aus dem Tabellenkeller heraus und warum ließ die Rote Karte für Mario Martin den FC Getafe chancenlos?

„Abdes Schuss und Martins Platzverweis“: Dramatisches 1:0 in Sevilla

Die Höhepunkte der Begegnung zwischen Betis und Getafe:

Der entscheidende Treffer in der 45. Minute: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit durchbrach der marokkanische Flügelspieler Abde Ezzalzouli die gegnerische Abwehr und bescherte Betis einen wichtigen Sieg;

Die Stärke von Isco und Ceballos: Isco, der im Mittelfeld aktiv war, und sein Einwechselspieler Dani Ceballos hielten die Initiative der Mannschaft bis zum Schluss aufrecht;

87. Minute — Rote Karte: Gegen Ende der Partie verlor Mario Martin vom FC Getafe die Nerven, sah die Rote Karte und machte damit die Pläne der Gäste für eine letzte Schlussoffensive zunichte;

15 Punkte und Platz 3: Der Verein aus Sevilla schloss zu den Spitzenreitern der La Liga auf und festigte seine Position im Kampf um die Meisterschaft und die Qualifikation für die Champions League.

Comeback in Malaga: Der 5-Minuten-Sturm des „Gelben U-Boots“

Chronik und taktische Wendungen des Spiels Malaga gegen Villarreal (1:3):

Eiskalter Start durch Carlos (12. Minute): Die Gastgeber schlossen einen schnellen Angriff erfolgreich ab und brachten Villarreal in eine schwierige Lage;

Moleiros Ausgleich (40. Minute): Der Druck der Gäste zahlte sich kurz vor Ende der ersten Halbzeit aus und Alberto Moleiro stellte den Ausgleich wieder her;

Perfekter Doppelpack von Gueye (45. und 86. Minute): Gueye brachte sein Team erst kurz vor der Pause in Führung und setzte kurz vor Spielende mit einem verwandelten Elfmeter den Schlusspunkt;

Die Abwehr um Gulácsi und Saliba: Die sicheren Paraden von Péter Gulácsi und das neue Abwehrzentrum unter der Führung von William Saliba ließen den Stürmern von Malaga in der zweiten Halbzeit keine Chance.

Tabelle und Expertenfazit

Die Einschätzung spanischer Experten und Analysten nach dem 6. Spieltag der La Liga:

Das pragmatische Spiel von Betis: Obwohl sie nicht viele Großchancen kreierten, zeigt die Fähigkeit, das Ergebnis zu verwalten, dass das Team von Manuel Pellegrini in dieser Saison ernsthaft um die Medaillen mitspielen kann;

Villarreals Erwachen: Für die Gäste, die mit 5 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz standen, könnte der Sieg in Malaga der Wendepunkt aus der Krise sein;

Die Gefahrenzone von Malaga und Getafe: Beide unterlegenen Teams nähern sich aufgrund grober Abwehrfehler und mangelnder Effizienz den gefährlichen unteren Tabellenplätzen.

Diese Duelle in Sevilla und Malaga haben erneut bewiesen, dass in der La Liga nicht nur die Großen, sondern jedes Team bis zum Schluss um jeden Punkt kämpft.

Glauben Sie, dass der Aufstieg von Betis auf den 3. Platz und ihr stabiles Spiel es ihnen ermöglichen, Real und Barcelona in dieser Saison echte Konkurrenz zu machen? Kann Villarreal nach diesem glänzenden Auswärts-Comeback wieder in die Europapokal-Ränge zurückkehren? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der spannenden Spiele der spanischen La Liga mit allen Fußballfans und Freunden!