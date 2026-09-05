Drama in Sevilla: Real Madrid unterliegt Betis

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Drama in Sevilla: Real Madrid unterliegt Betis

In der 4. Runde der La Liga kam es zu einer großen Überraschung: Real Madrid, das mit drei Siegen in Folge in die Saison gestartet war, verlor auswärts mit 0:1 gegen Betis. Der dramatischste Moment der Partie, der die Fans schockierte, ereignete sich in der 90.+4 Minute: Der Superstar des Teams, Kylian Mbappé konnte einen Elfmeter, der das sichere Unentschieden bedeutet hätte, nicht verwandeln.

Entscheidender Treffer durch Perrott und Schock in der 90.+4 Minute

Das Spiel in Sevilla blieb bis in die letzten Minuten nervenaufreibend und intensiv:

  • Der Held von der Bank: Stürmer Troy Perrott, der in der 69. Minute für Hernandez eingewechselt wurde, traf nur 12 Minuten später in der 81. Minute gegen Thibaut Courtois und brachte die Gastgeber in Führung (1:0);

  • Mbappés Fehler: In der Nachspielzeit drängten die Madrilenen auf den Ausgleich, und in der 90.+4 Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Betis. Doch der Schuss von Kylian Mbappéwar ungenau, und der französische Stürmer vergab die letzte Chance, den 'Königlichen' einen Punkt zu retten;

  • Heldentaten der Betis-Abwehr: Torhüter Valles und die Abwehrreihe der Gastgeber neutralisierten alle Versuche des Star-Angriffstrios um Vinícius, Mbappé und Bellingham mit kühler Gelassenheit.

Warum blieb das Star-Ensemble wirkungslos? Madrids Stolperstein

Obwohl der Trainer von Real Madrid die stärkste Elf auf das Feld schickte, fehlte es dem Team in der entscheidenden Phase an Präzision:

  • Ungleichgewicht in Abwehr und Mittelfeld: Während Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen und Marc Cucurella in der Abwehr agierten, versuchten Eduardo Camavinga, Federico Valverde und Arda Güler das Spiel im Mittelfeld zu kontrollieren. Doch die körperbetonte Spielweise von Betis durchkreuzte die Pläne der Madrilenen;

  • Gelbe-Karten-Regen: Beide Seiten lieferten sich intensive Zweikämpfe. Auf Seiten der Madrilenen wurden Arda Güler (45.), Ibrahima Konaté (55.) und Eduardo Camavinga (62.) verwarnt, während bei den Gastgebern Bernal, Roca und Natan die Gelbe Karte sahen.

Tabelle: Punktegleichstand und steigende Spannung

Nach diesem Duell hat sich die Situation an der Spitze der La Liga zugespitzt:

  • Real Madrid bleibt auf Platz 2: Nach dem ersten Punktverlust der Saison bleibt der Madrider Club mit 9 Punkten auf dem 2. Platz;

  • Betis unter den Großen: Das Team aus Sevilla erreichte durch den sensationellen Sieg ebenfalls 9 Punkte und kletterte aufgrund der Tordifferenz auf den 3. Tabellenplatz.

Glauben Sie, dass Kylian Mbappésich vom Druck beim Elfmeter in den letzten Sekunden beeinflussen ließ, oder fehlt es dem Angriff von Real Madrid noch an Abstimmung? Wie schwerwiegend wird diese Niederlage für den Titelkampf der Madrilenen sein? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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