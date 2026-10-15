Mit welchem Kader reiste die usbekische Jugend-Nationalmannschaft zur Box-Weltmeisterschaft

In diesem Jahr vom 15. bis 27. Oktober finden in der wunderschönen Stadt Budva in Montenegro die Kämpfe der prestigeträchtigen Jugend-Boxweltmeisterschaft statt. Bei diesem globalen Turnier, bei dem die stärksten jungen Boxer der Welt zusammenkommen, wird auch die usbekische Jugend-Nationalmannschaft mit einem vollständigen und starken Kader antreten.

Die Talente der usbekischen Boxschule werden in den Ring steigen, um um die Hauptpreise und Medaillen der Weltmeisterschaft zu kämpfen. Der Trainerstab der Nationalmannschaft hat für diesen verantwortungsvollen Wettbewerb die besten Jungen und Mädchen ausgewählt.

Jungen-Nationalmannschaft (in 10 Gewichtsklassen)

Die Athleten, die die Ehre unseres Landes bei dem Wettbewerb verteidigen werden, und ihre Gewichtsklassen:

-50 kg: Amirjon Suponov

-55 kg: Elyor Rustamov

-60 kg: Muhammadrizo Ukimov

-65 kg: Jahongir Zayniddinov

-70 kg: Zulfiqor Adhamjonov

-75 kg: Suhrob Rahmatullayev

-80 kg: Abrorbek Sharipov

-85 kg: Sardorbek Bahromxo‘jayev

-90 kg: Asadbek Sultanboyev

+90 kg: Islam Salixov

Trainerstab: Die Trainergruppe unter der Leitung des erfahrenen kubanischen Spezialisten Julio Li Echavarria – Sirojiddin Naimov, Baxtiyor To‘raboyev und Ikromjon Xodjayev – wird die Kämpfe unserer jungen Box-Talente leiten.

Mädchen-Nationalmannschaft (in 8 Gewichtsklassen)

Im Frauenboxen werden unsere folgenden talentierten Sportlerinnen die Ehre unseres Landes verteidigen:

-48 kg: Muxtasar Aliyeva

-51 kg: Nazokat Mardonova

-54 kg: Shodiyona Meliqo‘ziyeva

-57 kg: Robiya Ravshanova

-60 kg: Sevara Mamatova

-65 kg: Aselya Tulegenova

-70 kg: Maftuna Yangiyeva

-75 kg: Samira Turg‘unova

Trainer der Mädchen-Nationalmannschaft: Temur Axbayev, Eldor Holmatov, Nodirjon Irgashev und Furqatjon Mamatov.

Organisatorische und medizinische Unterstützung

Für die volle funktionelle und organisatorische Vorbereitung der Nationalmannschaft während des Wettbewerbs in Budva wurden folgende Spezialisten ernannt:

Teammanager: Muxtasar Abdumalikova;

Arzt: Mahmud Yunusov.

Diese Jugendlichen, die als die Zukunft des usbekischen Boxsports gelten, werden in den Ringen von Montenegro in intensive Kämpfe ziehen, um die Flagge unseres Vaterlandes hochzuhalten und in der Gesamtwertung Spitzenplätze zu belegen.