Tottenham – Coventry: Aufstellungen und Live-Ticker

45+4 Erste Halbzeit beendet.

45 3 Minuten Nachspielzeit.

45 Andy Madley zeigt Jay Dasilva (Coventry) die Gelbe Karte, der Spieler ist nicht überrascht, da es ein sehr rücksichtsloses und zu spätes Einsteigen war.

44 Coventry führte den Eckstoß aus, aber dank der souveränen Abwehraktion wurde die Torchance zunichte gemacht.

43 5:4 – die Gesamtzahl der Torschüsse beider Teams.

39 Was für eine Riesenmöglichkeit! Dominic Solanke (Tottenham) bekommt eine tolle Flanke im Strafraum und schießt den Ball über die Latte.

39 James Maddison (Tottenham) nahm ein tolles Zuspiel im Strafraum an und hatte eine gute Torchance. Er schoss, aber ein Verteidiger blockierte den Ball gekonnt.

37 Coventry konnte den Eckball nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr wachsam agierte und die Gefahr bereinigte.

36 Sidiki Cherif (Coventry) versuchte sein Glück mit einem Fernschuss, aber sein Versuch wurde von einem Verteidiger erfolgreich geblockt. Der Ball ging ins Aus und Coventry bekommt einen Eckball.

35 Omar Marmoush (Tottenham) schlägt den Ball nach dem Standard in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt mühelos.

33 Lange Pässe, kurze Pässe und Kombinationen mit ein bis zwei Kontakten. Tottenham zeigt durch Ballbesitz und präzise Zuspiele ein fantastisches Mannschaftsspiel. Für die Gegner wird es im Moment extrem schwer, den Ball zu erobern.

30 Die Ecke von Omar Marmoush (Tottenham) bringt keine Gefahr. Die Abwehrspieler bleiben wachsam und klären den Ball.

28 Jack Ruddy (Coventry) bringt den Freistoß in den Strafraum, aber die Abwehr klärt.

28 Jan Paul van Hecke (Tottenham) geht viel zu hart in den Zweikampf, und Andy Madley pfeift das Foul ab.

25 Das Spiel ist unterbrochen, Sidiki Cherif (Coventry) hat sich verletzt und die Ärzte müssen auf den Platz.

22 Dominic Solanke (Tottenham) sieht wegen eines Foulspiels die Gelbe Karte.

21 Andrew Robertson (Tottenham) führt einen Freistoß aus großer Distanz aus, aber die Abwehrspieler sind wachsam.

20 Andy Madley zeigt Caleb Yirenki (Coventry) Gelb für ein grobes Foul.

19 Das Tor von Dominic Solanke (Tottenham) wurde wegen Abseits aberkannt!

17 Mohammed Kudus (Tottenham) tauchte hinter dem letzten Verteidiger auf, aber der Schiedsrichter unterbrach das Spiel, nachdem der Linienrichter Abseits angezeigt hatte.

14 Mohammed Kudus passt zu James Maddison (Tottenham), der den Ball annimmt und außerhalb des Strafraums wuchtig abzieht. Der Ball schlägt im linken oberen Winkel ein. Traumtor! Spielstand 1:0.

13 Dominic Solanke (Tottenham) nahm einen guten Pass an und zog aus mittlerer Distanz ab, aber der Ball wurde von einem Abwehrspieler geblockt.

11 Jack Ruddy (Coventry) führt den Eckstoß aus, findet aber keinen Mitspieler. Ein Verteidiger klärt die Situation hervorragend.

10 Coventry führt den Eckstoß aus.

10 Tatsuhiro Sakamoto (Coventry) nahm den Ball im Strafraum an und schuf sich Raum zum Schuss, zog dann flach und wuchtig aufs Tor ab, doch ein Verteidiger blockte seinen Versuch ab.

8 Jack Ruddy (Coventry) schoss einen Freistoß aus aussichtsreicher Position, aber der Ball traf einen Abwehrspieler und die Gefahr wurde gebannt.

7 Sandro Tonali (Tottenham) geht zu hart in den Zweikampf, und Andy Madley pfeift das Foul. Coventry bekommt einen Freistoß.

6 Der Linienrichter signalisierte, dass Dominic Solanke (Tottenham) im Abseits war, und der Schiedsrichter bestätigte die Entscheidung.

3 Archie Gray (Tottenham) flankt in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr klärt den Ball sofort.

1 Brandon Thomas-Asante (Coventry) erhielt ein genauer Pass und hatte im Strafraum genug Zeit, um ins untere linke Eck zu schießen. Antonin Kinsky ahnte die Absicht und parierte glänzend.

1 Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Spiel!

00:01 Coventry stößt das Spiel an.

00:00 Das heutige Spiel wird von Andy Madley geleitet.

00:00 In den Details zu diesem Spiel können Sie sich die Startaufstellungen beider Mannschaften ansehen.