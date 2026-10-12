Coventry – Newcastle: Aufstellungen und Liveticker

60 Auswechslung bei Newcastle United: Joelinton kommt für Joe Willock aufs Feld.

60 Es gibt einen Wechsel. Jacob Murphy verlässt den Platz und Matthias Jaissle gibt Bazoumana Touré (Newcastle United) die letzten taktischen Anweisungen.

60 Für Lewis Miley ist das Spiel vorbei, er wird durch den frischen Amar Dedić (Newcastle United) ersetzt.

59 Joe Willock (Newcastle United) nimmt eine tolle Hereingabe im Strafraum an und schießt, befördert den Ball aber weit über das Tor.

57 Jacob Murphy (Newcastle United) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, um einen Mitspieler per Kopf zu bedienen, aber ein Verteidiger springt höher und klärt die Gefahr.

55 Sidiki Cherif (Coventry) kam nach einer Flanke von der Grundlinie an den Ball und hatte eine gute Chance, aber sein Schuss war völlig verunglückt und ging deutlich am rechten Pfosten vorbei.

54 Nico (Newcastle United) spielt eine genaue Flanke in den Strafraum auf Harvey Barnes, der den Ball jedoch nicht erreicht.

53 Yoane Wissa (Newcastle United) nahm den Pass an und zog aufs Tor, aber sein Schuss war nicht stark genug, um Carl Rushworth in Bedrängnis zu bringen.

51 Joe Willock (Newcastle United) läuft perfekt ein und kommt am Fünfmeterraum zum Kopfball bzw. Schuss, setzt den Ball aber zu hoch an und er geht über die Latte.

49 Tor! Sidiki Cherif (Coventry) reagiert am schnellsten auf den Abpraller und versenkt den Ball flach von außerhalb des Strafraums im rechten unteren Eck. Lucas Hornicek ist chancenlos. Spielstand 2:0.

49 Der Ball zappelt im Netz! Sidiki Cherif (Coventry) schiebt den Ball durch die Beine des Torwarts und trifft!

48 Tor! Sidiki Cherif (Coventry) schnappt sich den Abpraller und trifft präzise von außerhalb des Strafraums ins untere rechte Eck. Lucas Hradecek ist machtlos. Es steht 2:0.

48 Das Spiel verläuft sehr langweilig, die Coventry-Spieler passen sich nur den Ball zu. Doch nichts währt ewig, schließlich haben sie einen Fehler gemacht und dem Gegner den Ball überlassen.

46 Joe Willock (Newcastle United) braucht medizinische Hilfe, deshalb hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen und die Ärzte auf den Platz gerufen.

46 Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen.

45+3 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45+1 Carl Rushworth (Coventry) versuchte einen flachen Pass in den Strafraum, aber der Ball wurde geblockt und geklärt.

45 Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit.

45+1 Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit.

44 Joe Willock (Newcastle United) zieht wuchtig aus der Distanz ab, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.

43 Matías Fernández-Pardo (Newcastle United) zeigt im Strafraum eine starke Einzelleistung und verschafft sich Raum, doch sein Schuss wird von einem Abwehrspieler auf der Linie geklärt, nachdem der Torwart bereits geschlagen war.

42 Matt Grimes (Coventry) fouliert seinen Gegner, Freistoß.

40 Joe Willock (Newcastle United) hält seinen Gegenspieler zurück, um ihn am Ballbesitz zu hindern, und begeht ein Foul.

38 Eckstoß. Eine gute Möglichkeit entsteht für Newcastle.

36 Joe Willock (Newcastle United) begeht ein Foul, und John Brooks pfeift das Vergehen ab.

33 Eine gute Klärung des Verteidigers bedeutet, dass Newcastle aus der Ecke nichts herausholt.

32 Harvey Barnes (Newcastle United) flankt in die Mitte, aber der Verteidiger ist wachsam und klärt die Situation.

32 Newcastle hat den Eckball kurz ausgeführt, statt in den Strafraum zu flanken.

31 Newcastle kontrolliert das Spiel im Mittelfeld mit starker Ballkontrolle und präzisen Pässen.

29 Sidiki Cherif (Coventry) hat sich gefangen und zog aus der Distanz ab in die untere rechte Ecke, aber Lucas Hornicek hatte die Situation im Griff und schnappte sich den Ball mühelos.

25 Newcastle wird versuchen, einen gefährlichen Freistoß in der Nähe der Seitenauslinie zu nutzen.

24 Matt Grimes (Coventry) hätte wissen müssen, dass diese Aktion regelwidrig ist. Er ging viel zu unvorsichtig in den Zweikampf, sodass John Brooks keine andere Wahl blieb, als zu pfeifen.

20 Jacob Murphy (Newcastle United) steht im Abseits.

18 Coventry - Newcastle. Stand: 1-0. Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United) schlägt eine Flanke, aber der Ball erreicht keinen seiner Mitspieler.

16 Joe Willock (Newcastle United) steht im Abseits und der Linienrichter hebt die Fahne.

13 Harvey Barnes (Newcastle United) nahm ein genauer Pass an und hatte im Strafraum genug Zeit, um flach auf die Tormitte zu schießen. Carl Rushworth ahnte die Absicht und parierte glänzend.

13 Newcastle lässt den Ball über den Platz laufen und behält die Kontrolle. Jedoch hat der Gegner den Pass abgefangen und die Situation hat sich geändert.

11 Harvey Barnes (Newcastle United) steht bei einem Lauf im Abseits.

11 Ein brillanter Sololauf von Harvey Barnes (Newcastle United) bleibt ohne Erfolg, da sein Schuss von der Strafraumkante von einem Abwehrspieler geblockt wird.

9 Nico (Newcastle United) foult, und Jon Brooks pfeift das Foulspiel ab.

6 Tor! Jack Rudoni (Coventry) verwandelt den Elfmeter großartig ins untere rechte Eck, Torhüter Lucas Hornicek hat keine Chance!

6 Jack Rudoni (Coventry) verwandelt den Elfmeter und trifft!

6 Jack Ruddy (Coventry) geht zum Elfmeterpunkt, er wird den Schuss ausführen.

5 Lucas Hornicek (Newcastle United) sprang ungestüm in die Beine seines Gegenspielers und kann sich glücklich schätzen, ungeschoren davongekommen zu sein. John Brooks pfiff das Foul ab, steckte die Karte diesmal aber ein. Coventry bekommt einen Elfmeter zugesprochen. Eine tolle Chance auf ein Tor!

2 Yoane Wissa (Newcastle United) versuchte im Grätschen den Ball zu erobern, traf aber das Bein seines Gegners. Der Schiedsrichter pfeift Foul. Coventry führt den Freistoß aus.

1 Jacob Murphy (Newcastle United) zeigt ein gefährliches Spiel. Jon Brooks pfeift das Foul ab.

1 Die erste Halbzeit dieses Spiels beginnt gleich.

00:00 Newcastle stößt das Spiel an.

00:00 Die heutige Partie wurde John Brooks anvertraut.

00:00 Die Startaufstellungen für dieses Spiel wurden bekannt gegeben.