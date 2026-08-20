Der ehemalige Mittelfeldspieler des Londoner Klubs Arsenal und bekannte Experte Paul Merson hat die Chancen der „Gunners“ in der neuen Saison hoch eingeschätzt. Sky Sports In einer Sendung betonte der Experte, dass das Team von Mikel Arteta über alle Voraussetzungen verfügt, um den Meistertitel in der englischen Premier League souverän zu verteidigen.

«So mächtig wie Manchester Cityin der Vergangenheit»: Mersons Einschätzung

Paul Merson ging auf Arsenals Kadersiefe und die Konstanz in der Meisterschaft ein und erklärte, dass das Team fast keine Schwachstellen mehr hat:

„Im Moment sehe ich keine einzige Mannschaft, die Arsenal stoppen könnte. Sie werden die Premier League sehr souverän gewinnen, sie haben keine Schwachstellen in der Meisterschaft. Nur in der Champions League könnten einige Mängel sichtbar werden. Das aktuelle Arsenal erinnert mich an Manchester City , das vor einigen Jahren in England absolut dominiert hat. Denn die „Gunners“ haben für jede Position mindestens zwei Spieler von hoher Klasse“, — sagte Paul Merson.

Arsenals Vorbereitung auf die Saison und Expertenanalyse

Indikator Zustand und Details Expertenfazit Arsenal ist den anderen Konkurrenten in der Premier League klar überlegen Kadersituation Auf jeder Position mindestens zwei gleichwertige Spieler Vergleich Die dominante Ära von Manchester City vor einigen Jahren Risikofaktor Einige Schwachstellen könnten nur in der Champions League auftreten Saisonauftakt 21. August — Spiel gegen Coventry im Rahmen des 1. Spieltags der Premier League

Der erste Test in der neuen Saison

Arsenal unter der Leitung von Mikel Arteta beginnt seinen Weg in der neuen Premier-League-Saison am 21. August. Das Team tritt im Rahmen des ersten Spieltags gegen den Klub Coventry an und macht den ersten Schritt zur Verteidigung des Meistertitels.

Glauben Sie, dass Arsenal auch in der neuen Saison unschlagbar in der Premier League bleibt und den Titel verteidigen kann, oder werden die Hauptkonkurrenten sie stoppen?

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