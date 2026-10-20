Marmoushs Debüttor: Tottenham besiegt Coventry zu Hause

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Marmoushs Debüttor: Tottenham besiegt Coventry zu Hause

Im Rahmen des 7. Spieltags der englischen Premier League empfing der Londoner Tottenham Klub einen der hartnäckigsten Gegner der Liga, Coventry, im eigenen Stadion.

Die Schützlinge von Roberto De Zerbi erzielten in einer intensiven und offensiv geführten Partie drei Treffer und sicherten sich einen wichtigen 3:1 Sieg.

Vier Tore und ein harter Kampf: Der Spielverlauf

Die Begegnung begann mit aktivem Druck der Gastgeber und bot den Fans spannende Momente:

  • 14. Minute — Schnelles Tor durch Maddison: James Maddison stellte sein hohes Können unter Beweis, eröffnete den Torreigen und brachte die Londoner in Führung — 1:0;

  • 49. Minute — Die Antwort der Gäste: Zu Beginn der zweiten Halbzeit glich Rudoni für die Gäste aus und eröffnete den Kampf aufs Neue — 1:1;

  • 58. Minute — Marmoushs Debüttor: Der ägyptische Stürmer Omar Marmoush erzielte sein erstes Tor für seinen neuen Verein und stellte die Führung der „Spurs“ wieder her — 2:1;

  • 90+6. Minute — Der Schlusspunkt: In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Ben Davies zum Endstand und besiegelte den Sieg — 3:1.

Situation in der Tabelle

Dieser Sieg war für Tottenham essenziell, um die Position in der Tabelle zu verbessern:

  • Tottenham klettert: Das Team unter der Leitung von De Zerbi erhöhte sein Punktekonto auf 6 Zähler und stieg auf den 16. Tabellenplatz;

  • Coventry in der Gefahrenzone: Coventry, das ebenfalls 6 Punkte gesammelt hat, rutschte aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf den 17. Platz ab.

Premier League. 7. Spieltag

Tottenham — Coventry 3:1

Tore: Maddison (14.), Marmoush (58.), Davies (90.+6) — Rudoni (49.).

  • Tottenham: Kinski, Adarabioyo (Matheus Fernandes, 71.), van Hecke, van de Ven, Gray, Maddison (Ben Davies, 69.), Robertson (Gallagher, 69.), Tonali, Kudus, Solanke, Marmoush.

  • Coventry: Rushworth, Eweyk, Pinnock, Brobbey, Dasilva, Thomas-Asante, Brandon, Rudoni, Sakamoto, Yirenkyi (Oneka, 60.), Grimes, Sherif (Awoniyi, 60.).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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