Valencia – Athletic Bilbao: Aufstellungen und Liveticker

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Valencia – Athletic Bilbao: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Valencia und Athletic Bilbao im Rahmen der spanischen La Liga beginnt am 18. Oktober um 00:00 Uhr (Ortszeit Taschkent).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Valencia: 1. Dimitrievski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega C., 18. Pepelu, 12. De Haas J., 14. Gaya J. (Kapitän), 19. Raba D., 8. Guerra J., 2. Rodriguez G., 7. Danjuma A., 9. Duro H.

Ersatzbank Valencia: 37. Blazquez A., 4. Diakhaby M., 15. Deng A., 10. Elliott H., 22. Martinez A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioja L., 39. Sato R., 23. Ugrinich F., 25. van Oevelen K., 21. Vazquez J.

Cheftrainer Valencia: Aguirre J.

Startelf Athletic Bilbao: 1. Simon U., 15. Rincon J., 4. Paredes A., 14. Laporte A., 31. Lui-Jean J., 16. Ruiz de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Canales P., 7. Berenguer A., 9. Williams I.

Ersatzbank Athletic Bilbao: 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Y., 11. Guruzeta G., 33. Imga K., 18. Jauregizar M., 13. Padilla A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.

Cheftrainer Athletic Bilbao: Terzic E.

ValenciaAthletic BilbaoLa LigaFußballSpanien
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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