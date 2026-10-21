Aston Villa – Viking: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Aston Villa und Viking im Rahmen der Champions League beginnt am 22. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf von Aston Villa: 1. Suzuki Z., 19. Mbaye I., 3. Lindelöf V., 14. Torres P., 5. Mings T., 7. McGinn J. (Kapitän), 6. Barkley R., 35. Joao Gomes, 10. Buendía E., 47. Alisson, 11. Jackson N.

Ersatzbank von Aston Villa: 18. Abraham T., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 2. Cash M., 17. Garnacho A., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 53. Hemmings G., 8. Kamara B., 22. Maatsen I., 42. Wright J.

Cheftrainer von Aston Villa: Emery U.

Startelf von Viking: 1. Ostbø A., 2. Haugen S. J., 27. Daland J., 6. Stensness G., 5. Heggheim H., 7. Askildsen K., 8. Bell J., 29. Moi T., 20. Christiansen P., 22. Botheim E., 10. Tripic Z. (Kapitän).

Ersatzbank von Viking: 24. Auklend V., 17. Bassi E., 30. Belko L., 16. Bordal H., 19. Cosic A., 25. Falkener H., 23. Fuglestad N., 33. Hansen J., 28. Haugen K., 26. Kvia-Egeskog S., 11. Postema R., 3. Vevatne V.

Cheftrainer von Viking: Arsheim B.