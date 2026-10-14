Aston Villa – Fenerbahçe: Aufstellungen und Live-Ticker

38 Boubacar Kamara (Aston Villa) geht in den Zweikampf, und Ivan Kruzliak pfeift Foul. Fenerbahçe bekommt einen Freistoß aus aussichtsreicher Distanz.

36 Nicolas Jackson (Aston Villa) lässt mehrere Gegenspieler stehen und zieht von der Strafraumgrenze ab in die linke Ecke, aber Ederson pariert glänzend.

34 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) nimmt den Ball im Strafraum an und trifft die Latte!

33 Im Strafraum warten viele Spieler auf die Ecke, aber Oğuz Aydın (Fenerbahçe) führt kurz aus.

33 Archie Brown (Fenerbahce) bringt eine tolle Flanke in den Strafraum, aber ein Abwehrspieler klärt den Ball. Der Ball geht ins Aus. Fenerbahce bekommt einen Eckball.

31 Wundervoller Schuss! Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt den Ball von Boubacar Kamara an der Strafraumgrenze und trifft präzise ins untere linke Eck. Spielstand 2:0.

31 Tor! Nicolas Jackson (Aston Villa) schießt den Ball nach einem brillianten Teamspiel ganz ruhig ins Netz.

30 Nicolas Jackson (Aston Villa) eroberte den Ball, dribbelte an die Strafraumgrenze und zog herrlich ins untere linke Eck ab, doch eine Glanzparade von Ederson verhinderte den Torerfolg.

26 Der Eckstoß von İrfan Kahveci (Fenerbahçe) brachte keine Gefahr. Die Abwehr blieb wachsam und klärte den Ball.

26 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) nimmt den Ball im Strafraum an und zieht gefährlich ab, aber ein Verteidiger blockt den Schuss — es ist noch zu früh, um ein Tor zu feiern. Schwer zu sagen, ob der Torwart den gehalten hätte. Der Ball geht ins Aus. Fenerbahçe bekommt eine Ecke.

25 Schiedsrichter Ivan Kružliak hat ein Foul von Matty Cash (Aston Villa) gesehen und sofort in die Pfeife geblasen.

25 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) versuchte nach vorne zu spielen, machte aber einen Annahmefehler und verlor den Ball.

23 Victor Lindelöf (Aston Villa) kommt gefährlich per Kopf aus dem Strafraumrand zum Abschluss, aber der Ball geht knapp über die Latte. Dieser Eckball bringt keine Änderung des Spielstands. Der Ball ist im Aus, der Fenerbahçe-Torhüter führt den Abstoß aus.

22 John McGinn (Aston Villa) versucht den Eckball auf den Kopf eines Mitspielers zu bringen.

21 Matty Cash (Aston Villa) spielt einen Pass in den Strafraum, aber sein Versuch wird geblockt und der Ball geklärt.

21 Nicolas Jackson (Aston Villa) steht im Abseits!

20 Fenerbahçe gestaltet das Spiel mit präzisen und schönen Pässen, um neue Angriffsmöglichkeiten zu schaffen.

19 Mason Greenwood (Fenerbahçe) zieht aus der Distanz direkt ab und zwingt den Torwart zu einer Glanzparade.

18 Flanke in den Strafraum, und Vedat Muriqi (Fenerbahce) nimmt den Ball völlig frei an. Er zieht direkt auf die Mitte des Tores ab, aber Zion Suzuki rettet im letzten Moment mit einer großartigen Parade.

17 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) führt die Ecke kurz aus, statt in den Strafraum zu flanken.

16 Matty Cash (Aston Villa) versuchte einen Pass, aber er wurde geblockt. Aston Villa holt eine Ecke heraus. Sie schicken viele Spieler in den Strafraum.

16 Glanzparade von Zion Suzuki! Vedat Muriqi (Fenerbahce) köpfte nach einer Flanke aus kurzer Distanz gefährlich auf die untere linke Ecke, aber der Torhüter parierte glänzend.

15 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) führt die Ecke schnell mit einem kurzen Pass aus.

15 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) verschafft sich am Strafraumeck Platz und zieht ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball. Der Ball geht ins Aus, es gibt Eckstoß. Fenerbahçe kann die Angriffsbemühungen fortsetzen.

12 John McGinn (Aston Villa) bringt den Ball in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr klärt schnell.

12 Tor! Johan Manzambi (Aston Villa) zieht aus dem Strafraum ab, der Ball wird abfälscht und lässt dem Torwart keine Chance. 1:0.

12 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) führt den Eckstoß kurz aus.

12 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) führt die Ecke aus, aber der Ball trifft den Kopf eines Gegenspielers. Der Ball geht ins Aus, es gibt erneut Eckball. Aston Villa hat die Chance, Gefahr zu erzeugen.

12 Großartiges Tor von Aston-Villa-Spieler Johan Manzambi!

12 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) bringt den Eckstoß in den Strafraum.

12 Nicolas Jackson nahm ein Kurzzuspiel von Johan Manzambi (Aston Villa) an, aber die gegnerische Abwehr stoppte seinen Vorstoß. Es gibt Ecke für Aston Villa.

11 Ein Kurzpass hätte Vedat Muriqi (Fenerbahçe) fast eine Schusschance ermöglicht, aber er verlor den Ball an einen Abwehrspieler.

11 F Fenerbahçe scheint sich dem Spiel anzupassen und kontrolliert den Ball. Sie warten auf den richtigen Moment, um neue Angriffsmöglichkeiten zu kreieren.

10 John McGinn (Aston Villa) spielt den Ball mit der Hand. Fenerbahçe bekommt einen Freistoß.

9 Johan Manzambi (Aston Villa) nimmt den Ball im Strafraum an und schießt, aber ein Verteidiger blockt sensationell ab.

8 Glanzparade von Ederson! Ibrahim Mbaye lässt die Abwehrspieler problemlos aussteigen und zieht aus mittlere Distanz ab. Sein flacher Schuss geht aufs Tormitte, aber der Torhüter pariert den Ball!

7 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) bringt den Ball in den Strafraum, gar keine schlechte Idee, aber keiner seiner Mitspieler kommt heran.

7 Archie Brown (Fenerbahçe) geht nach einem Zweikampf mit einem Verteidiger zu Boden, Elfmeter wird gefordert! Alle Spieler stürmten zum Schiedsrichter, aber er ließ weiterspielen. Das Spiel läuft weiter.

6 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) hätte wissen müssen, dass ein solches Verhalten gegen die Regeln verstößt. Er ging viel zu ungestüm in den Zweikampf, sodass Ivan Kružliak keine andere Wahl blieb, als zu pfeifen. Aston Villa bekommt einen Freistoß.

6 Ross Barkley (Aston Villa) war als Erster an die Flanke von Victor Lindelöf und köpfte wuchtig aus Strafraumnähe, aber der Ball ging über die Latte. Der Ball ist im Toraus, und der Fenerbahçe-Torhüter führt den Abstoß aus.

5 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) führt die Ecke kurz aus.

5 Joan Manzambi (Aston Villa) lief auf das Tor zu, aber der Verteidiger war rechtzeitig zurück und eroberte den Ball. Der Linienrichter zeigte auf Eckstoß, Aston Villa führt ihn aus.

3 John McGinn (Aston Villa) schnappt sich den abprallenden Ball und zieht aus der Ferne ab, aber das Leder geht deutlich am linken Pfosten vorbei. Der Torhüter musste sich in dieser Situation keine Sorgen machen. Ein sehr harmloser Versuch. Der Ball geht ins Aus, und Fenerbahçe setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

3 John McGinn (Aston Villa) lief dem Steilpass mit letztem Einsatz hinterher, aber der Ball war zu lang.

2 Nelson Semedo (Fenerbahçe) und Vedat Muriqi versuchten, die gegnerische Abwehr mit kurzen Pässen zu knacken, aber ein Verteidiger ging dazwischen und stoppte den Angriff.

1 Die erste Halbzeit hat gerade erst begonnen.

00:01 Die Spieler sind auf dem Platz und Fenerbahçe stößt an.

00:00 Ivan Kružliak wurde als Hauptschiedsrichter für dieses Spiel ernannt.

00:00 In den Spieldetails können Sie sich kurz vor Anpfiff mit den Aufstellungen der Mannschaften vertraut machen.