Die 4 besten Spieler, die Barcelonas Kantersieg gegen Aston Villa sicherten

Nach den aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen PSG und Real Madrid, Aston Villagab es vor dem Champions-League-Duell gegen den Verein gewisse Sorgen rund um den FC Barcelona. Zwar erzielten die Katalanen in der heimischen Liga gegen mittelmäßige Gegner wie Alavés sechs Tore und feierten hohe Siege, doch gegen Top-Klubs taten sie sich schwer. Der deutliche Sieg gegen eine physisch starke und kompakte Mannschaft aus der Premier League räumte jedoch alle Zweifel aus dem Weg.

Das Magazin „Euro-Futbol“ bewertete die Leistungen der Schützlinge von Hans-Dieter Flick in dieser Partie auf einer Zehn-Punkte-Skala und veröffentlichte das Ranking der vier besten Spieler, die das Schicksal der Begegnung entschieden haben.

Ranking der besten Spieler des Spiels Barcelona – Aston Villa

Spieler Position Bewertung (von 10) Wichtigste Aktionen und Beitrag auf dem Platz Raphinha Dias Stürmer 8,5 2 Tore aus 2 Schüssen (Doppelpack), makelloses Pressing, absolute Dominanz gegenüber Pau Torres Fermín López Mittelfeldspieler 8,5 1 Torvorlage, 3 Balleroberungen, 3 abgefangene Bälle und enorme Laufarbeit im Zentrum Lamine Yamal Stürmer (Flügel) 7,5 Wichtiges Führungstor, Bestrafung eines gegnerischen Fehlers durch Pressing und gefährliche Dribblings João Cancelo Verteidiger 7,5 Totale Kontrolle auf der linken Seite, 4 erfolgreiche Dribblings, brillante Vorlage mit dem Außenrist für das 3. Tor

Analyse der wertvollen Aktionen der Protagonisten

Raphinha (8,5 Punkte) – 100 Prozent Effizienz: Der Brasilianer erzielte mit purer Klasse einen Doppelpack. Er ließ dem gegnerischen Innenverteidiger Pau Torres keine Chance: Zuerst tanzte er ihn mit einem Dribbling aus und traf, dann entkam er seinem Bewacher und verwandelte die Flanke von Cancelo.

Fermín López (8,5 Punkte) – der heimliche Motor: Er beschränkte sich nicht nur auf die Torvorlage für Raphinha. Er war die Schlüsselfigur beim Durchbrechen des Pressings – mit 3 Balleroberungen und 3 abgefangenen Bällen leitete er alle gefährlichen Konter von Barça ein.

Lamine Yamal (7,5 Punkte) – der Faktor der mentalen Überlegenheit: Er begann die Partie sehr aktiv und erzielte nach einem blockierten Pass von Gomez den Führungstreffer. Seine Dribblings spielten eine große Rolle dabei, das Spiel in den gegnerischen Strafraum zu verlagern.

João Cancelo (7,5 Punkte) – der Anführer auf dem Flügel: Besonders in der zweiten Halbzeit glänzte der portugiesische Außenverteidiger. Er ließ seine Gegenspieler viermal stehen und erntete für seinen einzigartigen Außenrist-Pass beim dritten Tor den Applaus der Fans.

Welcher Spieler hat Ihnen im Trikot des FC Barcelona in diesem Spiel am besten gefallen – der Doppelpacker Raphinha oder der Pressing-Spezialist Fermín López?

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