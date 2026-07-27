Alejandro Garnacho wechselt von Chelsea zu Aston Villa

Der argentinische Nationalmannschafts-Flügelspieler Alejandro Garnacho wird seine Karriere bei Aston Villa fortsetzen. Wie Goal.com berichtet, hat sich der Spieler dem Verein aus Birmingham bis zum Ende der Saison auf Leihbasis angeschlossen, wobei eine Kaufoption im Vertrag verankert ist. Dies berichtete Goal.com .

Es ist bekannt, dass die Ablösesumme schätzungsweise 42,5 Millionen Pfund Sterling betragen könnte. Dieser Wechsel wird als wichtiger Schritt für den jungen Spieler angesehen, um seine in letzter Zeit schwierig verlaufene Karriere wiederzubeleben und sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen.

Faktor Europapokal und Champions League

Nach seinem Wechsel zu Aston Villa betonte Garnacho, dass der Wunsch, an den renommiertesten Turnieren des Kontinents teilzunehmen, eine entscheidende Rolle bei der Wahl seines neuen Teams gespielt habe. Diese Worte von ihm wurden als gewisser Seitenhieb auf seinen Ex-Klub Chelsea aufgefasst, da der Londoner Verein in der vergangenen Saison in der Englischen Premier League den 10. Platz belegt und den Europapokal verpasst hatte.

„Mir ist völlig klar, wie wichtig es ist, in europäischen Wettbewerben zu spielen. Ich brauchte ein Team, das mir Vertrauen schenkt und mich auf das Niveau zurückbringt, das ich in meinen ersten Jahren bei Manchester United hatte. Die Champions League ist der beste Wettbewerb und wir werden in dieser Saison darin spielen“, betonte der Spieler.

Schwierige Zeit und Konflikte in Manchester

Garnachos Karriere hatte in letzter Zeit eine abwärtstende Tendenz gezeigt. Sein Abschied von Manchester United hatte ebenfalls für reichlich Aufsehen gesorgt, und es waren Meinungsverschiedenheiten mit dem ehemaligen Cheftrainer Ruben Amorim aufgetreten.

Insbesondere seine offene Unzufriedenheit darüber, dass er für das Finale der UEFA Europa League 2025 nicht in die Startelf berufen wurde, hatte die Situation weiter verkompliziert. Danach wechselte der Spieler an die Stamford Bridge, konnte aber auch in London keine konstanten Leistungen zeigen und sich keinen Stammplatz erkämpfen.

Nun strebt Alejandro Garnacho danach, bei Aston Villa seine beste sportliche Form wiederherzustellen und in den Champions-League-Spielen eine gute Leistung zu zeigen. Auch die Vereinsführung und der Trainerstab erwarten von dem talentierten Stürmer eine Verstärkung der Offensivabteilung.