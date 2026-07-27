Alejandro Garnacho wechselt von Chelsea zu Aston Villa

·47·Sport
Alejandro Garnacho wechselt von Chelsea zu Aston Villa

Der argentinische Nationalmannschafts-Flügelspieler Alejandro Garnacho wird seine Karriere bei Aston Villa fortsetzen. Wie Goal.com berichtet, hat sich der Spieler dem Verein aus Birmingham bis zum Ende der Saison auf Leihbasis angeschlossen, wobei eine Kaufoption im Vertrag verankert ist. Dies berichtete Goal.com .

Es ist bekannt, dass die Ablösesumme schätzungsweise 42,5 Millionen Pfund Sterling betragen könnte. Dieser Wechsel wird als wichtiger Schritt für den jungen Spieler angesehen, um seine in letzter Zeit schwierig verlaufene Karriere wiederzubeleben und sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen.

Faktor Europapokal und Champions League

Nach seinem Wechsel zu Aston Villa betonte Garnacho, dass der Wunsch, an den renommiertesten Turnieren des Kontinents teilzunehmen, eine entscheidende Rolle bei der Wahl seines neuen Teams gespielt habe. Diese Worte von ihm wurden als gewisser Seitenhieb auf seinen Ex-Klub Chelsea aufgefasst, da der Londoner Verein in der vergangenen Saison in der Englischen Premier League den 10. Platz belegt und den Europapokal verpasst hatte.

„Mir ist völlig klar, wie wichtig es ist, in europäischen Wettbewerben zu spielen. Ich brauchte ein Team, das mir Vertrauen schenkt und mich auf das Niveau zurückbringt, das ich in meinen ersten Jahren bei Manchester United hatte. Die Champions League ist der beste Wettbewerb und wir werden in dieser Saison darin spielen“, betonte der Spieler.

Schwierige Zeit und Konflikte in Manchester

Garnachos Karriere hatte in letzter Zeit eine abwärtstende Tendenz gezeigt. Sein Abschied von Manchester United hatte ebenfalls für reichlich Aufsehen gesorgt, und es waren Meinungsverschiedenheiten mit dem ehemaligen Cheftrainer Ruben Amorim aufgetreten.

Insbesondere seine offene Unzufriedenheit darüber, dass er für das Finale der UEFA Europa League 2025 nicht in die Startelf berufen wurde, hatte die Situation weiter verkompliziert. Danach wechselte der Spieler an die Stamford Bridge, konnte aber auch in London keine konstanten Leistungen zeigen und sich keinen Stammplatz erkämpfen.

Nun strebt Alejandro Garnacho danach, bei Aston Villa seine beste sportliche Form wiederherzustellen und in den Champions-League-Spielen eine gute Leistung zu zeigen. Auch die Vereinsführung und der Trainerstab erwarten von dem talentierten Stürmer eine Verstärkung der Offensivabteilung.

Alejandro GarnachoAston VillaChelseaChampions LeaguePremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vincent Janssen setzt Karriere nach Tottenham in den USA fortVincent Janssen setzt Karriere nach Tottenham in den USA fortHeute, 02:59Chelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins VisierChelsea nimmt routinierten Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins VisierHeute, 02:33Bradley Barcola will PSG verlassen und in die Premier League wechselnBradley Barcola will PSG verlassen und in die Premier League wechselnHeute, 02:31John Stones steht vor Wechsel nach ItalienJohn Stones steht vor Wechsel nach ItalienHeute, 02:10Inter setzt Verhandlungen über Transfer von Curtis Jones fortInter setzt Verhandlungen über Transfer von Curtis Jones fortHeute, 00:36Sensation im italienischen Fußball: Maldini und Leonardo zurückgetretenSensation im italienischen Fußball: Maldini und Leonardo zurückgetretenGestern, 23:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand
Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand