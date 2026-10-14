Bayern spielt Unentschieden gegen Viking

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Bayern spielt Unentschieden gegen Viking

In der Ligaphase der UEFA Champions League hat das norwegische Team Viking den deutschen Klub Bayern München zu einem Unentschieden gezwungen. In der Begegnung erzielten beide Mannschaften jeweils drei Tore. Obwohl Bayern während des Spiels bei Ballbesitz und Anzahl der Angriffe dominierte, nutzten auch die Gastgeber ihre Chancen effizient.

Viking-Spieler Janni Stennes eröffnete in der 2. Minute den Torreigen. In der 38. Minute erzielte Peter Christiansen das zweite Tor für sein Team. Aufseiten von Bayern verkürzte Harry Kane in der 54. Minute per Elfmeter und erzielte in der 60. Minute einen weiteren Treffer, womit er einen Doppelpack schnürte. Luis Díaz brachte den deutschen Klub in der 71. Minute in Führung. Doch Michael Olise sah in der 74. Minute die Rote Karte, wodurch Bayern in Unterzahl geriet. In der 90. Minute erzielte Herman Haugen den Ausgleichstreffer und sicherte Viking das Unentschieden.

In der Spielstatistik hatte Bayern ein deutliches Übergewicht. Das deutsche Team gab 28 Schüsse ab, davon 9 aufs Tor. Viking schoss 8 Mal, wobei 5 Schüsse auf das Tor gingen.

Beim Ballbesitz lag Bayern mit 64 Prozent vorne. Das Team spielte 561 Pässe mit einer Genauigkeit von 90 Prozent. Bei Viking wurden 292 Pässe und eine Genauigkeit von 75 Prozent verzeichnet.

Die Spieler von Viking begingen 11 Fouls, Bayern 8. Während die Gastgeber zwei Gelbe Karten erhielten, wurden die Gäste mit drei Gelben Karten und einer Roten Karte bestraft. Bei den Eckbällen lag Bayern mit 15:7 vorne.

VikingBayernHarry KaneLuis DíazHerman Haugen
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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