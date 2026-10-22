Inter Club d'Escaldes – Univ. Craiova: Aufstellungen und Live-Ticker

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Inter Club d'Escaldes – Univ. Craiova: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel Inter Club d'Escaldes gegen Univ. Craiova im Rahmen der Conference League beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Inter Club d'Escaldes Startelf: 13. Dias J., 24. Pochettino M., 4. Sanchez A. (Kapitän), 2. Hernandez A. H., 3. Torres J., 6. Alonso V., 11. Berlanga D., 19. Modric, 8. David Lopez, 31. Soule, 9. Shuaib F.

Inter Club d'Escaldes Ersatzbank: 70. Arellano B., 7. Camara J., 17. Daku, 23. Diaby L., 1. Freyshanet P., 99. Hermann R., 18. Lafarge R., 46. Luke A., 44. Prelado A., 21. Rodriguez M., 27. Rosario R.

Inter Club d'Escaldes Cheftrainer: Ortiz F.

Univ. Craiova Startelf: 21. Popescu L., 3. Romanczuk O., 24. Stevanovic N., 6. Screciu V., 17. Mora K., 16. Lameira J., 8. Baluta T., 11. Bancu N. (Kapitän), 20. Cicaldau A., 9. Al Hamlavi A., 10. Baiaram S.

Univ. Craiova Ersatzbank: 29. Basceanu L., 4. Cretu A., 22. Elisor S., 19. Eriberto Tavares, 30. Matei D., 1. Maxim A., 7. Nsimba S., 5. Roo B., 90. Sava R., 23. Teles, 31. Webster R.

Univ. Craiova Cheftrainer: Coelho F.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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