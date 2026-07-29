Shomurodov und Fayzullayev auf europäischer Bühne: Başakşehir bereitet sich auf historisches Spiel vor

Die Führungsspieler der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev haben die neue Saison deutlich früher als andere begonnen. Unsere Legionäre, die für den Istanbuler Klub Başakşehir spielen, nehmen aktiv an der Qualifikationsphase der UEFA Conference League teil.

Zamin.uz präsentiert das entscheidende Rückspiel des Teams gegen den finnischen Klub Inter Turku, Kadersdetails und die historischen Rekorde des Vereins in europäischen Wettbewerben.

1. Rückspiel in Finnland: Başakşehir braucht unbedingt einen Sieg

Im Hinspiel vor einer Woche in Istanbul trennten sich Başakşehir und der finnische Vertreter Inter Turku mit einem 1:1-Unentschieden. Nun läuft der türkische Klub am 30. Juli im Auswärtsspiel auf, um sich das Ticket für die nächste Runde zu sichern.

Das Spiel im Veritas-Stadion in Turku wird vom bekannten belgischen Schiedsrichter Nathan Verboomen geleitet. Da die Kräfte im ersten Spiel ausgeglichen waren, wird bei einem erneuten Unentschieden nach regulärer Spielzeit und Verlängerung ein Elfmeterschießen über den Sieger entscheiden.

Wer wird der Gegner in der nächsten Runde sein? Der Sieger dieses Duell trifft in der nächsten Runde auf den Gewinner der Begegnung zwischen dem FC Vaduts aus Liechtenstein und Atletic Club d'Escaldes aus Andorra. Da Vaduts das Hinspiel mit einem deutlichen 4:0 gewann, steht praktisch fest, dass die Liechtensteiner weiterkommen.

2. Der von Nuri Şahin bei der UEFA eingereichte offizielle Kader

Başakşehir-Cheftrainer Nuri Şahin hat der UEFA den Kader für die Spiele der Conference League vorgelegt. Erfreulicherweise ist der wichtige ivorische Verteidiger Christopher Operi nach Ablauf seiner Sperre in den Kader zurückgekehrt.

Spieler im UEFA-Kader:

Torhüter: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen.

Verteidiger: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Michał Karbownik, Ömer Ali Şahiner.

Mittelfeldspieler: Berat Özdemir, Onur Ergün, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev , Berkay Özcan, Umut Güneş, Güven Atalay.

Stürmer: Yusuf Sarı, Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov, Ivan Brnić, Bertuğ Yıldırım.

3. Der 70. historische Europapokalabend für Başakşehir

Das bevorstehende Duell wird für den Istanbuler Verein genau das 70. Spiel in europäischen Wettbewerben (Champions League, Europa League und Conference League) seit der Saison 2015/2016 sein.

In den bisher ausgetragenen 69 Partien hat Başakşehir folgende Bilanzen verzeichnet:

Siege: 26

Unentschieden: 18

Niederlagen: 25

Erzielte und Gegentore: 103:96

Wichtige Fakten zum Spiel Inter Turku — Başakşehir

Aspekt / Detail Details Wettbewerb UEFA Conference League (2. Qualifikationsrunde, Rückspiel) Spieldatum 30. Juli 2026 Stadion Veritas-Stadion (Turku, Finnland) Hinspielergebnis 1:1 (in Istanbul) Schiedsrichter Nathan Verboomen (Belgien) Usbekische Legionäre Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev Möglicher nächster Gegner FC Vaduts (Liechtenstein) / Atletic d'Escaldes (Andorra) Vereinsjubiläum Das 70. Europapokalspiel von Başakşehir

Die Auftritte unserer Nationalspieler Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev auf europäischer Bühne stehen im Fokus von Millionen usbekischen Fussballfans.

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