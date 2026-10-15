Mjällby – Inter Club d'Escaldes: Aufstellungen und Liveticker

65 Der Ball ist im Toraus. Mjällby hat die Chance, nach einer Ecke ein Tor zu erzielen.

65 Axel Norén (Mjällby) nimmt die Flanke an und köpft den Ball sehenswert in den linken Winkel!

62 Andreas Brännström hat sich zu einem Wechsel entschieden. Aki Samuelsen (Mjällby) kommt für Mads Enggård ins Spiel.

61 Zeit für einen Wechsel. Borja Arellano (Inter Escaldes) kommt für Soule in die Partie.

59 David López (Inter Escaldes) führt den Freistoß aus, aber der erste Verteidiger klärt den Ball.

59 William Granath (Mjällby) sieht Gelb für ein hartes Foul und muss nun im weiteren Verlauf des Spiels sehr vorsichtig sein.

56 Nach einem Freistoß von Inter Escaldes aus mittlerer Distanz flog der Ball viel zu hoch und ging ins Aus. Der Ball hat das Spielfeld verlassen, Abstoß für Mjällby.

55 Viktor Gustafson (Mjällby) sieht Gelb wegen unsportlichen Verhaltens.

54 Tor! Jacob Bergström (Mjällby) sichert sich den Ball im Strafraum und trifft präzise ins untere linke Eck. Spielstand 1:0.

53 Jeppe Kjær (Mjällby) lief auf das Tor zu, aber der Verteidiger war rechtzeitig zurück und nahm ihm den Ball ab.

49 Die von Mjällby ausgeführte Ecke wurde von Xavi Díaz (Inter Escaldes) souverän entschärft.

49 Jacob Bergström (Mjällby) versucht einen flachen Pass in den Strafraum, aber der Ball wird geblockt und geklärt. Es gibt Ecke für Mjällby.

48 Jeppe Kjær (Mjällby) versuchte einen Gegenspieler auszuspielen, danach wurde der Ball geklärt.

46 Mjällby führt den Eckball aus, aber dank einer starken Abwehraktion verpufft die Torchance.

46 Toni Miettinen (Mjällby) versuchte einen langen Pass auf die andere Seite, aber die Verteidiger haben das Spiel gelesen und abgefangen.

46 Die Pause ist vorbei und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+2 Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab und die Spieler begeben sich in die Kabinen.

45 Es gibt mindestens 1 Minute Nachspielzeit.

44 Jacob Bergström (Mjällby) sorgte für eine fast gefährliche Situation, aber sein Pass zum Mitspieler missglückte.

43 Das Spiel ist unterbrochen. Domi Berlanga (Inter Escaldes) begeht ein Foul im Zweikampf um den Ball. Er ist sich seiner Schuld bewusst, daher gibt es keine Proteste oder Gesten.

41 Einer der Mjällby-Spieler stand im Abseits und der Schiedsrichter pfiff die Abseitsposition ab.

40 Eine Glanzparade der Abwehr sorgte dafür, dass der Eckball von Mjällby verpuffte.

38 Mauricio Pochettino (Inter Escaldes) schlägt eine tolle Flanke, aber die Abwehr bereinigt die Gefahr.

33 Faysal Chouaib (Inter Escaldes) versuchte, einen Mitspieler mit einer tollen Flanke von der Strafraumecke in eine Schussposition zu bringen, aber ein Verteidiger klärte die Situation.

32 David López (Inter Escaldes) zieht ab, aber sein Schuss geht völlig daneben und segelt einige Meter am rechten Pfosten vorbei. Der Ball ist im Aus und Mjällby führt den Abstoß aus.

30 Xavi Díaz (Inter Escaldes) versuchte, seinen Mitspieler zu finden, aber der Pass war zu stark und die Chance vertan. Der Ball ist im Aus und Mjällby setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

26 Mads Enggård (Mjällby) begeht ein Foul und der Schiedsrichter zückt sofort die gelbe Karte.

25 Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Mjällby-Spieler werden ihn aus großer Distanz ausführen.

22 William Granath (Mjällby) konnte keinen Mitspieler finden. Der Ball ging ins Aus, und Inter Escaldes setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

18 Gilmar Torres (Inter Escaldes) muss sich über die Gelbe Karte nicht wundern, der Schiedsrichter hat die Situation hervorragend beruhigt.

14 Inter Escaldes führt einen Freistoß nahe der Spielfeldmitte aus.

12 Der von Mjällby ausgeführte Standard wurde von einem der Verteidiger problemlos geklärt.

11 Mjällby konnte den Eckball nicht nutzen, die gegnerische Abwehr reagierte wachsam und klärte die Gefahr.

9 Martin Agnarsson (Mjällby) und Mads Enggård prallten im Kampf um den freien Raum erneut aufeinander.

1 Die erste Halbzeit des Spiels beginnt gleich.

21:47 Die Spieler sind auf dem Platz, und Inter Escaldes stößt an.

21:45 Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Antonius Menelaos.

21:45 Die Startaufstellungen für dieses Spiel stehen fest.