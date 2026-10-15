Univ. Craiova – Getafe: Aufstellungen und Liveticker

69 Auswechslung. Alberto Risco Alcántara (Getafe) ersetzt Mario Martín.

67 Das aktuelle Verhältnis der Torschüsse beträgt 2:1.

66 Getafe kontrolliert den Ball, lässt einige Pässe folgen und wartet auf eine Schusschance.

63 Getafe führt den Eckstoß kurz aus. Der Ball wird zum nächsten Mitspieler gespielt.

62 Getafe zeigt ein Spiel mit schönen Pässen, um neue Angriffsmöglichkeiten zu kreieren.

59 Auswechslung. Johan Mojica (Getafe) ersetzt Davinchi.

59 Tor! Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova) findet Platz zum Schuss von außerhalb des Strafraums, und sein Flachschuss schlägt vom rechten Innenpfosten im Tor ein. Brilliant abgeschlossen.

58 Filipe Coelho (Univ. Craiova) sah Gelb und verließ den Platz.

58 Nicusor Bancu (Univ. Craiova) versuchte an den Ball zu kommen, traf dabei aber das Bein des Gegners. David Šmajc pfiff das Foul ab.

56 Gelbe Karte wegen Meckerns! Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova) konnte den Mund nicht halten, und das Ergebnis ist da.

54 Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova) mit einem brillanten Solo, lässt zwei Gegenspieler stehen und zieht wuchtig aus der Distanz in den Winkel ab. Der Torwart war zur Stelle und pariert glänzend.

51 David Šmac zeigt João Lameira (Univ. Craiova) wegen eines Fouls die gelbe Karte.

50 Universitatea Craiova kontrolliert den Ball, spielt einige Pässe und wartet auf eine gute Schusschance.

47 Teles (Univ. Craiova) zog aus aussichtsreicher Position von der Strafraumgrenze ab, aber ein Verteidiger war mit Einsatz zur Stelle und blockte den Ball.

46 José Bordalás Jiménez nimmt zur Pause einen Wechsel vor. Kiko Femenía (Getafe) kommt für Andrés García in die Partie.

46 Großartiges Teamspiel von Universitatea Craiova, sie kontrollieren den Ball mit vielen kurzen Pässen. Wenn sie eine Lücke in der Abwehr finden und eintorne wollen, ist Geduld der wichtigste Faktor.

46 Alles ist bereit für den Beginn der zweiten Halbzeit.

45+2 David Smaich pfeift die erste Halbzeit ab.

45+1 Pech gehabt! Alexandru Cicâldău (Univ. Craiova) zieht aus aussichtsreicher Position ab, der Torhüter hat Mühe, aber der Ball geht knapp über die Latte. Abstoß Getafe.

45 1 Minute Nachspielzeit angezeigt.

44 Nemanja Gudelj (Getafe) versuchte Francioni zu finden, passte aber zu hart. Der Ball ging ins Aus, Abstoß für Univ. Craiova.

40 Getafe-Spieler kontrollieren den Ball und spielen sich kurze Pässe zu. Sie warten darauf, dass sich Lücken in der Abwehr auftun.

37 Spiel: Univ. Craiova - Getafe. Spielstand: 0-0. Kommentar: Ballbesitz – 51:49.

35 Universitatea Craiova kontrolliert das Spiel derzeit durch präzise Pässe und hat das Geschehen im Griff.

31 Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova) schaut kurz vor dem Strafraum auf und zieht wuchtig ab, aber der Ball geht knapp über die Latte.

30 Getafe scheint ins Spiel zu finden und kontrolliert den Ball. Sie warten auf den richtigen Moment, um neue Angriffsgelegenheiten zu kreieren.

29 Martín Satriano (Getafe) schaltet im Strafraum am schnellsten, setzt den Ball aber knapp über die Latte.

27 Was hat sich Oleksandr Romanchuk (Univ. Craiova) nur dabei gedacht? Das wird nicht ungestraft bleiben. Der Schiedsrichter zeigt ihm die Gelbe Karte.

24 Universitatea Craiova hält das Spieltempo durch präzise Kurzpässe unter Kontrolle.

22 Assad Al Hamlawi (Univ. Craiova) zieht aus der Ferne ab. Sein schöner Schuss geht knapp am linken Pfosten vorbei.

22 Davinci (Getafe) ging viel zu hart in den Zweikampf, und David Smaich pfiff das Foul ab.

19 Die Getafe-Spieler kombinieren mit kurzen Pässen, um die gegnerische Abwehr zu knacken und einen schnellen Konter einzuleiten.

16 Ramón Terrats (Getafe) entscheidet sich für eine kurze Ecke, um das Tempo zu erhöhen.

14 Teles (Univ. Craiova) ist zu früh gestartet und der Linienrichter hat die Fahne gehoben, um Abseits anzuzeigen.

12 Getafe kontrolliert das Mittelfeld mit starker Ballkontrolle und präzisen Pässen.

8 Djené (Getafe) hielt seinen Gegenspieler zurück, um ihn am Ballbesitz zu hindern, und der Schiedsrichter pfiff das Foul.

5 Der Standard von Universitatea Craiova wurde von einem der Abwehrspieler problemlos geklärt.

4 Universitatea Craiova verschleppt das Tempo mit ein bis zwei Kontakten. Der Gegner hat es schwer, das Laufen ohne Ball kostet enorm viel Kraft.

2 Die Getafe-Spieler spielen sich den Ball mit kurzen Pässen zu.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

21:46 Endlich kommen die Spieler auf den Platz! Getafe stößt an.

21:45 Schiedsrichter des heutigen Spiels ist David Smajc.

21:45 Die Startaufstellungen beider Mannschaften sind bereits bekannt und können in den Spieldetails eingesehen werden.