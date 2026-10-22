Celje – Salzburg: Aufstellungen und Liveticker

·9·Sport
Celje – Salzburg: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Celje und Salzburg im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf von Celje: 1. Leban Z., 2. Sirvis P., 44. Beyger L., 6. Tutiskinas A., 11. Avdili M., 10. Seslar S., 19. Zabukovnik M. (Kapitän), 8. Kvesic M., 25. Tusha V., 9. Kramer B., 7. Verbic B.

Ersatzbank von Celje: 13. Daniel P., 20. Dionku A., 91. Dukuli Y., 23. Frelix Z., 4. Hrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kuchis A., 31. Suhovrsnik D., 15. Zujek Z.

Cheftrainer von Celje: Zeljkovic Z.

Startelf von Salzburg: 52. Zawisitski K., 39. Morgalla L., 44. Boma K., 21. Dreksler T., 31. Schmid D., 32. Barry A., 7. Tohumcu U., 23. Redjic D., 8. Kitano S., 11. Vertessen Y., 9. Tabakovic H. (Kapitän).

Ersatzbank von Salzburg: 33. Kamara A., 5. Diabate S., 30. Diakite G., 1. Früchtl K., 19. Konate K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 4. Mellberg J., 41. Sarcevic N., 47. Zabranski V.

Cheftrainer von Salzburg: Röhl D.

CeljeSalzburgEuropa LeagueFußballAufstellungen
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Celje – Omonia: Aufstellungen und LivetickerCelje – Omonia: Aufstellungen und Liveticker15 Oktober 20:35Salzburg – Milan: Aufstellungen und Live-TickerSalzburg – Milan: Aufstellungen und Live-Ticker15 Oktober 20:33UEFA-Supercup: Startaufstellungen von PSG und Aston Villa bekannt gegebenUEFA-Supercup: Startaufstellungen von PSG und Aston Villa bekannt gegeben12 August 23:22Ergebnisse der dritten Qualifikationsrunde der Europa LeagueErgebnisse der dritten Qualifikationsrunde der Europa League7 August 09:18Kann Istanbul Basaksehir mit einem Sieg in die Saison starten?Kann Istanbul Basaksehir mit einem Sieg in die Saison starten?22 Juli 06:37Wie viel hat PSG in der Champions League verdient? Und Arsenal?Wie viel hat PSG in der Champions League verdient? Und Arsenal?31 Mai 12:44
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran