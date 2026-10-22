Celje – Salzburg: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel zwischen Celje und Salzburg im Rahmen der Europa League beginnt am 23. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf von Celje: 1. Leban Z., 2. Sirvis P., 44. Beyger L., 6. Tutiskinas A., 11. Avdili M., 10. Seslar S., 19. Zabukovnik M. (Kapitän), 8. Kvesic M., 25. Tusha V., 9. Kramer B., 7. Verbic B.

Ersatzbank von Celje: 13. Daniel P., 20. Dionku A., 91. Dukuli Y., 23. Frelix Z., 4. Hrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kuchis A., 31. Suhovrsnik D., 15. Zujek Z.

Cheftrainer von Celje: Zeljkovic Z.

Startelf von Salzburg: 52. Zawisitski K., 39. Morgalla L., 44. Boma K., 21. Dreksler T., 31. Schmid D., 32. Barry A., 7. Tohumcu U., 23. Redjic D., 8. Kitano S., 11. Vertessen Y., 9. Tabakovic H. (Kapitän).

Ersatzbank von Salzburg: 33. Kamara A., 5. Diabate S., 30. Diakite G., 1. Früchtl K., 19. Konate K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 4. Mellberg J., 41. Sarcevic N., 47. Zabranski V.

Cheftrainer von Salzburg: Röhl D.