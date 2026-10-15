Celje – Omonia: Aufstellungen und Liveticker

67 Loïs Diony (Omonia) bewegt sich nach einem Schreckmoment wegen einer Verletzung wieder gut.

65 Loïs Diony (Omonia) signalisiert Schmerzen und bittet um medizinische Behandlung. Wie schwer seine Verletzung ist, ist noch unklar.

63 Für Papa Daniel ist das heutige Spiel beendet, er wird durch Armandas Kučys (Celje) auf dem Platz ersetzt.

62 Zoran Zeljković entscheidet sich für einen Wechsel. Benjamin Verbič (Celje) kommt für Yaya Doumbouya ins Spiel.

62 Alpha Dionkou (Celje) kommt ins Spiel und ersetzt Lukáš Beiger.

59 Tor! Muamer Tanković (Omonia) verarbeitet ein hervorragendes Zuspiel von Jean-Kévin Duverne, schaut kurz auf und trifft mit einem unhaltbaren Schuss von der Strafraumgrenze flach ins untere rechte Eck. 0:2.

56 Omonia konnte den Eckball nicht nutzen, die Abwehr klärte den Ball.

55 Celje spielt im Mittelfeld mit großer Kontrolle und präzisen Pässen.

52 Mario Kvesic (Celje) sieht die Gelbe Karte.

50 Omonia hält das Spieltempo durch präzise Kurzpässe unter Kontrolle.

48 Celje führte den Eckstoß aus, aber das souveräne Eingreifen der Abwehr machte die Torchance zunichte.

47 Celje kontrolliert das Spiel derzeit mit präzisen Pässen zwischen den Spielern und behält den Ballbesitz.

46 Zoran Zeljković hat zur Halbzeit gewechselt. Mario Kvesić (Celje) kommt für Luka Tičić ins Spiel.

46 Alles ist bereit für den Beginn der zweiten Halbzeit.

45+3 Costa Evandro (Omonia) zog wuchtig auf die linke Seite des Tores ab, aber der Torhüter parierte glänzend.

45+4 Eltschin Masijew pfeift die erste Halbzeit ab.

45+2 Das Tor von Selle zählt nicht, da nach VAR-Überprüfung auf Abseits entschieden wurde!

45+2 Moment! Schiedsrichter Elchin Masiyev hat signalisiert, dass er Celhakas Tor per VAR überprüfen wird. Wahrscheinlich prüfen sie, ob zu Beginn des Angriffs eine Abseitsposition vorlag.

45+1 Blaz Kramer (Celje) läuft aus der Tiefe an, sichert sich den Abpraller und trifft mit einem Traumtor.

45 2 Minuten Nachspielzeit.

44 Das aktuelle Verhältnis der Schüsse aufs Tor steht bei 0:1.

41 Celly ist mit der Ballkontrolle zufrieden und wartet darauf, dass sich Lücken in der Defensive auftun. Allerdings ging ein Gegenspieler dazwischen und klärte den Ball.

39 Celis macht das großartig. Die Spieler kontrollieren den Ball, spielen meist direkt. Sie bestimmen im Moment völlig das Tempo des Spiels.

37 Eckstöße – 0:2.

35 Silkeborg-Spieler kontrollieren den Ball und spielen sich kurze Pässe zu. Sie warten darauf, dass sich Lücken in der gegnerischen Abwehr auftun.

33 Lukáš Bejger (Celje) sah vom Schiedsrichter die Gelbe Karte für ein Foulspiel, das er kurz zuvor begangen hatte.

31 Omonia hat den Eckstoß schnell kurz ausgeführt.

29 Die Celje-Spieler passen sich den Ball kurz zu, um die gegnerische Abwehr zu knacken und einen schnellen Konter einzuleiten.

28 Jayden Montnor (Omonia) dribbelt in den Strafraum und zieht ab, aber der Ball geht weit über die Latte.

24 Lange Pässe, kurze Pässe und Direktspiel. Celje zeigt ein tolles Teamspiel, kontrolliert den Ball und passt ihn präzise von einem Spieler zum anderen. Für den Gegner ist es im Moment sehr schwer, an den Ball zu kommen.

20 Silkeborg baut das Spiel mit präzisen Pässen auf, um neue Angriffsoptionen zu kreieren.

17 Tor! Eine großartige Aktion von Kosta Aleandro spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau des Angriffs. Er passte zu Jayden Montnor (Omonia), der Jean Leban mit einem brillianten Schuss ins untere linke Eck bezwang. 0:1.

15 Omonia kontrolliert den Ball, spielt ein paar Pässe und wartet auf eine gute Schusschance.

13 Was hat sich Artemijus Tutyskinas (Celje) nur dabei gedacht? Das bleibt nicht ungestraft. Der Schiedsrichter zeigt ihm die Gelbe Karte.

11 Das Tor von Omonia wurde nach VAR-Überprüfung wegen Handspiels aberkannt.

11 Warten! Schiedsrichter Elchin Masiyev signalisiert, dass er das Tor von Omonia per VAR überprüft. Vermutlich wird geprüft, ob es zu Beginn des Angriffs ein Handspiel gab.

9 Tor! Loïs Diony (Omonia) nutzt einen groben Patzer des Torhüters aus und schiebt den Ball mit einem glücklichen Schuss in die Mitte des Tors!

6 Silkeborg scheint ins Spiel zu finden und hat die Kontrolle über den Ball übernommen. Sie warten auf den richtigen Moment, um neue AngriffsChancen zu kreieren.

5 Omonia hat die Ecke kurz ausgeführt.

5 Loïs Diony (Omonia) spielt einen ungenauen Pass. Er versuchte den Ball in den Strafraum zu bringen, aber die Abwehr klärte. Der Schiedsrichter gibt Eckball für Omonia.

2 Die Omonia-Spieler spielen sich den Ball mit kurzen Pässen zu.

1 Der Schiedsrichter hat gepfiffen und das Spiel hat begonnen.

21:46 Endlich kommen die Spieler auf den Platz! Omonia führt den Anstoß aus.

21:45 Elchin Masiyev wurde zum Schiedsrichter für das heutige Spiel ernannt.

21:45 Die Startaufstellungen beider Mannschaften stehen fest, Sie können sie sich jetzt ansehen.