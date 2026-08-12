UEFA-Supercup: Startaufstellungen von PSG und Aston Villa bekannt gegeben

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UEFA-Supercup: Startaufstellungen von PSG und Aston Villa bekannt gegeben

Eine der ersten und prestigeträchtigsten Trophäen der neuen europäischen Fußballsaison — der UEFA-Supercup — wird vergeben. In der prachtvollen Red Bull Arena im österreichischen Salzburg kommt es zu einem großen Duell zwischen dem amtierenden Champions-League-Sieger PSG aus Frankreich und dem englischen Europa-League-Sieger Aston Villa.

Um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit wird die mit Spannung erwartete Partie angepfiffen. Beide Trainerteams haben ihre Startaufstellungen bekannt gegeben.

Die Startaufstellungen der Teams:

UEFA-Supercup 2026

Austragungsort: Red Bull Arena, Salzburg, Österreich

Anstoßzeit: 12. August, 00:00 Uhr (Taschkenter Zeit)

  • PSG (Frankreich):

    Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee.

  • Aston Villa (England):

    Marco Bizot, Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Gomes, John McGinn, Hemmings, Emiliano Buendía, Majo.

Was ist vom ersten Finale der Saison zu erwarten?

Obwohl die Pariser mit ihrem hochkarätig besetzten und offensiv ausgerichteten Kader als Favorit gelten, verfügt Aston Villa unter der Leitung von Unai Emery über große Erfahrung darin, in Pokalwettbewerben für Überraschungen und taktische Kniffe zu sorgen. Beide Klubs werden zweifellos alles daransetzen, die neue Saison mit einem wichtigen Titel zu beginnen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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