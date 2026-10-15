Salzburg – Milan: Aufstellungen und Live-Ticker

68 Omari Hutchinson (Milan) zieht nach einem brillanten Solo aus der Distanz wuchtig flach ab. Der Ball kommt aufs Torzentrum, aber der Torhüter pariert dank einer fantastischen Reaktion.

67 Auswechslung. Filippo Terracciano (Milan) kommt für Fikayo Tomori ins Spiel.

66 Ein Mailänder Spieler begeht ein Foul, indem er seinen Gegenspieler festhält, und der Schiedsrichter pfeift. Freistoß für Salzburg.

64 Das Spiel ist unterbrochen, da Haris Tabakovic (Salzburg) im Abseits steht.

61 Auswechslung. Luka Modrić (Milan) kommt für Adrien Rabiot ins Spiel.

60 Der Schiedsrichter signalisiert, dass es Zeit für einen Wechsel ist: Francesco Camarda ist verletzt und kann nicht weitermachen, für ihn kommt Gonçalo Ramos (Mailand) auf den Platz.

60 Auswechslung. Christian Pulisic (Mailand) kommt für Alfadjo Cisse ins Spiel.

60 Danny Röhl entscheidet sich für frische Kräfte, Yorbe Vertessen (Salzburg) kommt für Edmund Baidoo in die Partie.

60 Auswechslung. Gauss Diakité (Salzburg) kommt für Sota Kitano ins Spiel.

59 Bartosz Mazurek (Salzburg) flankt von der Seite in den Strafraum, aber die Hereingabe ist ungenau und kommt nicht an.

58 Der Torwart pariert den flachen Schuss von Bartosz Mazurek (Salzburg) genau in die Mitte des Tors.

57 Omari Hutchinson (Milan) geht nach einem Zweikampf mit einem Verteidiger im Strafraum zu Boden. Der Schiedsrichter, der die Szene vielleicht übersehen hat, lässt weiterlaufen.

54 Haris Tabaković (Salzburg) begeht ein Foul an seinem Gegner.

52 Kein Abseits! Schiedsrichter Horațiu Feșnic zeigt nach VAR-Überprüfung auf den Anstoßpunkt, das Tor zählt. Die Milan-Spieler jubeln.

50 Houston, wir haben ein Problem! Der Schiedsrichter lässt das Tor per VAR auf Abseits überprüfen. Die Milan-Spieler sind damit unzufrieden.

49 Adrien Rabiot in guter Schussposition, sieht aber seinen Mitspieler und passt. Alfadjo Cisse (Milan) nimmt den Ball brillant an und bezwingt den Torhüter mit einem Schuss in die Tormitte, Spielstand 0:3.

47 Adrien Rabiot (Mailand) zieht wuchtig aus der Distanz ab. Seinen gefährlichen Schuss in den linken oberen Winkel pariert Cristian Zavislici glänzend und verhindert so den Gegentreffer.

46 Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an.

45+2 Horațiu Feșnic pfeift die erste Halbzeit ab.

45 1 Minute Nachspielzeit angezeigt.

42 Adrien Rabiot (Milan) bringt seinen Gegner mit einer Grätsche zu Fall. Horațiu Feșnic unterbricht das Spiel und hätte eine Karte zücken können, entscheidet sich letztlich aber nur für eine mündliche Verwarnung.

41 Francesco Camarda (Milan) steht im Abseits.

40 Horatiu Fesnic zeigt Valentin Zabransky (Salzburg) wegen eines Fouls die Gelbe Karte.

39 Sowohl der Schiedsrichter als auch der Linienrichter haben Einwurf zugunsten von Salzburg angezeigt.

37 Der Ball ist im Aus, Milan führt den Abstoß aus.

36 Ruben Loftus-Cheek (Milan) steht im Abseits. Er hatte Raum hinter der Abwehr, startete aber zu früh.

34 Die Milan-Spieler kombinieren mit kurzen Pässen, um sich eine Schusschance zu erarbeiten.

32 Tor! Davide Bartesaghi legt ab auf Alfajo Cisse (Milan), der großen Einsatz zeigt, um vor mehreren Verteidigern an den Ball zu kommen. Er schießt aus dem Strafraum ins rechte Eck! Hervorragender Abschluss – 0:2.

31 Ein Salzburger Spieler hat im Angriff ein Foul begangen. Der Schiedsrichter hat gepfiffen.

27 Spiel: Salzburg - AC Mailand. Stand: 0-1. Kommentar: Ballbesitz – 45:55.

25 Bartosz Mazurek (Salzburg) zieht aus der Distanz ab, aber der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei. Der Ball ist im Toraus, Milan setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

23 Der Ball ist im Aus, und Mailand führt den Abstoß aus.

21 Horatiu Fesnic zeigt Omari Hutchinson (Milan) die Gelbe Karte, und der Spieler ist nicht überrascht, da es ein sehr hartes und zu spät kommendes Foul war.

21 Milan kontrolliert den Ball, die Spieler spielen sich wunderbare Pässe zu.

18 Mailand holt einen Eckball heraus. Ihren Gegnern droht der nächste gefährliche Angriff.

17 Omari Hutchinson (Milan) schaltete am schnellsten beim Abpraller im Strafraum und zog flach und wuchtig auf die Tormitte ab, der Torwart war machtlos. Ein Verteidiger klärte den Ball jedoch sensationell auf der Torlinie.

15 Alfajoe Cisse (Mailand) nimmt eine fantastische Flanke an und köpft den Ball unhaltbar präzise ins linke Eck!

14 Koni De Winter (Milan) führt einen harten Zweikampf, und Horațiu Feșnic pfeift das Foul ab.

12 Horaţiu Feşnic pfeift, und Sota Kitano (Salzburg) wird wegen eines Offensivfouls verwarnt. Die richtige Entscheidung des Schiedsrichters.

8 Adrien Rabiot (Milan) verschafft sich nach einem präzisen Pass im Strafraum Platz und zieht ab, aber der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei. Abstoß für Salzburg.

6 Jesper Lindström (Salzburg) bringt den Freistoß von außerhalb des Strafraums in den Strafraum. Eine gute Hereingabe, aber der Torhüter zeigt sein Können, steigt hoch und fängt den Ball ab.

5 Francesco Camarda (Milan) erobert den Ball, aber der Schiedsrichter pfeift Foul. Er ist unzufrieden mit der Entscheidung! Salzburg führt den Freistoß aus.

3 Der Ball ist im Aus, und Salzburg führt den Abstoß aus.

1 Die erste Halbzeit dieses Spiels beginnt gleich.

21:47 Salzburg stößt an.

21:45 Das heutige Spiel wird von Schiedsrichter Horatiu Fesnic geleitet, der versuchen wird, fair zu pfeifen und Fehler zu vermeiden.

21:45 Wir kennen nun die Startaufstellungen. Sie finden sie in den Spieldetails.