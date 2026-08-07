Ergebnisse der dritten Qualifikationsrunde der Europa League

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Ergebnisse der dritten Qualifikationsrunde der Europa League

Die Hinspiele der dritten Qualifikationsrunde der Europa League sind ausgetragen. Benfica feierte in einem der Topspiele einen Kantersieg, während es für die schottischen Klubs ein enttäuschender Abend wurde.

Mehrere namhafte Teams konnten ihre Ausgangslage vor dem Rückspiel deutlich verbessern.

Benfica zerlegt Hearts in Lissabon – schwieriger Abend für schottische Klubs

Der portugiesische Benfica empfing den schottischen Vizemeister Hearts und erzielte sechs unbeantwortete Tore – 6:1. Für die Mannschaft aus Lissabon trafen Rafa Silva, Araujo, Pavlidis, Prestianni, Duran und Šešlėrup.

Auch der schottische Traditionsklub Rangers musste sich beim polnischen Vertreter Jagiellonia mit 1:2 geschlagen geben.

Der türkische Beşiktaş war beim tschechischen Klub Hradec Králové zu Gast und feierte dank des einzigen Treffers von Semih Kılıçsoy in der 80. Minute einen äußerst wichtigen Auswärtssieg (1:0). Auch Österreichs Salzburg traf gegen Pafos in den Schlussminuten und sicherte sich den Sieg.

Europa League. Dritte Qualifikationsrunde (Hinspiele)

Die Ergebnisse der am 6. August ausgetragenen Spiele:

  • Benfica (Portugal) – Hearts (Schottland) 6:1

    Tore: Rafa Silva (3), Araujo (23), Pavlidis (42, Elfmeter), Prestianni (59), Duran (87), Šešlėrup (90+4, Elfmeter) – Reno (72).

  • Jagiellonia (Polen) – Rangers (Schottland) 2:1

    Tore: Fernandes (13, Eigentor), Smith (21) – Montoya (4, Eigentor).

  • Maccabi Tel Aviv (Israel) – ZSKA Sofia (Bulgarien) 0:3

    Tore: Ebong (9), Godoy (29), Swartz (90).

  • Hradec Králové (Tschechien) – Beşiktaş (Türkei) 0:1

    Tor: Kılıçsoy (80).

  • Salzburg (Österreich) – Pafos (Zypern) 1:0

    Tor: Tabaković (88).

  • PAOK (Griechenland) – Anderlecht (Belgien) 0:1

    Tor: Svetković (1).

  • Thun (Schweiz) – Víkingur (Island) 3:0

    Tore: Bamert (19), Labo (25), Saiz (90+4).

  • Lech (Polen) – KÍ Klaksvík (Färöer) 1:0

    Tor: Agnero (81).

  • KuPS (Finnland) – Universitatea Craiova (Rumänien) 1:1

    Tore: Moreno (72) – Bairaram (38).

  • Lincoln (Gibraltar) – Omonia (Zypern) 1:1

    Tore: Rutens (71) – Andreou (90+3).

Wann finden die Rückspiele statt?

Die Rückspiele, in denen die Teilnehmer der Play-off-Runde endgültig ermittelt werden, finden in der kommenden Woche am 13. August statt.

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BenficaRangersBeşiktaşSalzburgAnderlecht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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