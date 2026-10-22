Monaco – Freiburg: Aufstellungen und Live-Ticker

63 Julian Schuster bringt frische Kräfte, Derry Scherhant (Freiburg) kommt für Vincenzo Grifo ins Spiel.

62 Es gibt einen Wechsel. Jordy Makengo verlässt den Platz, für ihn kommt Philipp Treu (Freiburg).

61 Vincenzo Grifo (Freiburg) tritt eine Ecke und versucht, einen Mitspieler per Kopf zu finden.

60 Ein schneller Angriff endete mit einem Pass in den Strafraum auf Paris Brunner (Monaco). Er schoss in die untere rechte Ecke, aber Mio Backhaus hatte die Situation völlig unter Kontrolle und schnappte sich den Ball mühelos. Monaco bekommt eine Ecke.

60 Aleksandr Golovin (Monaco) bringt den Eckball in den Strafraum, aber die gegnerischen Verteidiger klären den Ball ruhig und problemlos.

60 Lukas Kübler (Freiburg) führt den Einwurf schnell aus und leitet einen Konter für sein Team ein.

58 Filipe Luis entscheidet sich für einen Wechsel: Mathis Detourbet geht, für ihn kommt Ansu Fati (Monaco) ins Spiel.

58 Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel für einen Wechsel: Anis Soubir (Monaco) kommt für Mamadou Coulibaly in die Partie.

56 Schiedsrichter Samuel Barrott hat freie Sicht und entscheidet auf Foulspiel von Mamadou Coulibaly (Monaco).

55 Der Ball ist im Aus. Freiburg wirft ein.

54 Monaco-Spieler kontrollieren den Ball und spielen sich kurze Pässe zu. Sie warten auf Lücken in der gegnerischen Abwehr.

53 Eckstoß-Statistik – 4:6.

49 Aleksandr Golovin (Monaco) sieht völlig zu Recht die Gelbe Karte vom Schiedsrichter.

49 Vincenzo Grifo führt den Eckstoß für Freiburg aus, aber ein Verteidiger klärt die Situation per Kopf.

48 Jan-Niklas Beste (Freiburg) bringt den Eckball in den Strafraum, aber ein Verteidiger ist zuerst am Ball und klärt per Kopf.

48 Jan-Niklas Beste (Freiburg) bereitet sich auf den Eckstoß vor.

47 Jan-Niklas Beste (Freiburg) bringt den Eckstoß ungenau in den Strafraum.

46 Monaco - Freiburg. Spielstand: 1-0. Wechsel bei Freiburg: Lucas Höler kommt für Yuito Suzuki ins Spiel.

46 Der Schiedsrichter pfiff die zweite Halbzeit an.

45+5 Samuel Barrott pfeift die erste Halbzeit ab.

45+2 Tor! Edan Diop legt ab auf Paris Brunner (Monaco), der den Ball mit einem Flachschuss aus dem Strafraum im Tor unterbringt. Spielstand 1:0.

45 3 Minuten Nachspielzeit.

43 Jan-Niklas Beste (Freiburg) hat für dieses Foul offenbar die Rote Karte gesehen. Samuel Barrott duldet solch ein Verhalten auf dem Platz nicht und pfeift das Vergehen ab.

41 Die Ecke von Vincenzo Grifo (Freiburg) brachte keine Gefahr ein.

40 Vincenzo Grifo führt den Eckstoß aus, findet aber keinen Mitspieler. Der Ball wird mühelos aus der Gefahrenzone geklärt. Schiedsrichter und Assistent zeigen auf die Eckfahne. Freiburg bekommt eine weitere Chance auf Gefahr.

37 Patrick Osterhage (Freiburg) sieht völlig zu Recht die Gelbe Karte.

36 Lukas Kübler (Freiburg) begeht ein Foul, und Samuel Barrott pfeift das Vergehen ab.

35 Ballbesitz 59:41.

33 Foul! Patrick Osterhage (Freiburg) hält seinen Gegenspieler fest, Freistoß.

30 Monaco führte einen Eckball aus, aber dank des souveränen Eingreifens der Abwehr wurde die Torchance zunichte gemacht.

30 Monaco-Spieler Mathis Detourbet wollte eine gefährliche Flanke in den Strafraum annehmen, aber einer der Verteidiger klärte den Ball ins Aus und bannte die Gefahr. Der Schiedsrichter entschied auf Eckstoß für Monaco.

29 Aleksandr Golovin (Monaco) bringt den Eckball in die Mitte, aber die Abwehr klärt.

29 Mamadou Coulibaly (Monaco) versuchte einen flachen Pass von der Strafraumgrenze, aber die gegnerische Abwehr klärte den Ball. Der Ball ging ins Aus. Monaco bekommt die Chance, nach einer Ecke ein Tor zu erzielen.

28 Lamine Camara (Monaco) führt den Eckstoß aus, aber die Abwehrspieler klären den Ball.

28 Paris Brunner (Monaco) nimmt ein kluges Zuspiel an und zieht aus der Distanz ab. Der Ball schien im untersten rechten Eck einzuschlagen, aber Mio Backhaus pariert glänzend. Der Linienrichter zeigt auf Ecke, Monaco führt aus.

27 Mathis Detourbe (Monaco) fand keinen Mitspieler im Strafraum, seine Flanke geriet viel zu lang und ging am langen Eck vorbei. Der Ball ist im Aus, und der Freiburg-Torhüter führt den Abstoß aus.

24 Aleksandr Golovin (Monaco) führt den Eckstoß aus, aber keiner seiner Mitspieler kann per Kopf gefährlich werden und die Abwehr klärt die Situation.

24 Paris Brunner (Monaco) nahm einen genauen Pass im Strafraum an und stand allein vor dem Torwart. Sein Schuss in die untere linke Ecke war schwach, und Mio Backhaus schnappte sich den Ball mühelos. Monaco holt einen Eckball heraus.

22 Jordy Makengo (Freiburg) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum auf den Kopf eines Mitspielers, aber ein Verteidiger springt höher als die Angreifer und klärt die Situation.

20 Igor Matanović (Freiburg) konnte der Abseitsfalle nicht entkommen und der Linienrichter hob die Fahne.

18 Was für eine vergebene Chance! Lukas Kübler (Freiburg) nahm eine präzise Hereingabe im Strafraum an, aber sein Kopfball ging am Tor vorbei. Der Ball ging ins Aus und es gibt Abstoß für Monaco.

17 Auswechslung. Patrick Osterhage (Freiburg) kommt für Yannik Keitel ins Spiel.

15 Auswechslung. Patrick Osterhage (Freiburg) kommt für Yannik Keitel aufs Feld.

14 Yannik Engelhardt (Freiburg) signalisiert Schmerzen und fordert medizinische Hilfe an. Wie schwer seine Verletzung ist, ist noch unklar.

10 Die Monaco-Spieler kombinieren mit kurzen Pässen, um sich eine Schusschance zu erarbeiten.

8 Der Ball ist im Aus, das Spiel wird mit einem Einwurf fortgesetzt.

5 Samuel Barrott pfeift ab. Yannik Keitel (Freiburg) begeht ein Foul wegen gefährlichen Spiels.

4 Mathis Detourbe (Monaco) nimmt den Steckpass im Strafraum an, schießt ohne zu schauen ins untere linke Eck, aber Mio Backhaus zeigt eine Glanzparade.

2 Freiburgs Spieler kombinieren mit kurzen Pässen, um die gegnerische Abwehr zu knacken und einen schnellen Konter einzuleiten.

1 Anpfiff, das heutige Spiel hat soeben begonnen.

00:01 Freiburg eröffnet das Spiel.

00:00 Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Samuel Barrot.

00:00 Die Startaufstellungen beider Mannschaften sind nun bekannt, Sie können sie jetzt einsehen.