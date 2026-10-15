ZSKA Sofia – Monaco: Aufstellungen und Liveticker

64 Filipe Luís bereitet einen Wechsel vor. Mathis Abline (Monaco) kommt für Stanis Idumbo ins Spiel.

63 Lukáš Hradecký (Monaco) klärt den Eckball von ZSKA Sofia souverän.

62 Einer der ZSKA-Sofia-Spieler tauchte vor dem Tor auf, wurde aber im Strafraum von einem Verteidiger zu Fall gebracht. Das hätte ein Elfmeter sein können, aber der Schiedsrichter sagte nein! Das Spiel läuft weiter.

59 Auswechslung. Caio Henrique (Monaco) kommt für Mohammed Salisu ins Spiel.

59 Filipe Luis hat sich für frische Kräfte entschieden, Denis Zakaria (Monaco) kommt für Lamine Camara in die Partie.

59 Der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, da ein Auswechselspieler das Feld betreten muss. Takumi Minamino verlässt den Platz, für ihn kommt Aleksandr Golovin (Monaco) ins Spiel.

58 Lamine Camara (Monaco) liegt verletzt am Boden und der Schiedsrichter hat das Spiel für eine medizinische Behandlung unterbrochen.

54 ZSKA Sofia verlangsamt das Spieltempo durch Passkombinationen mit ein bis zwei Kontakten. Der Gegner hat es gerade sehr schwer, das Laufen ohne Ball kostet enorm viel Kraft.

51 Stefano Sensi (CSKA Sofia) sieht Gelb für ein grobes Foul. In dieser Szene war die Gelbe Karte absolut fällig.

50 Leandro Godoy (CSKA Sofia) schießt aus mittlerer Distanz, aber der Ball geht über die Latte.

47 Joao Goncalves unterbricht das Spiel wegen eines taktischen Fouls von Sadibou Sane (Monaco).

46 Die Pause ist vorbei und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+1 Stefano Sensi (CSKA Sofia) macht sich bereit, das Spiel fortzusetzen.

45+3 Mit dem Schiedsrichterpfiff ist die erste Halbzeit zu Ende, und die Spieler begeben sich in die Kabinen.

45 Der vierte Offizielle hat 1 Minute Nachspielzeit angezeigt.

45 João Gonçalves bleibt nach VAR-Überprüfung bei seiner Entscheidung. Kein Foul und das Tor zählt!

45 Warten Sie! Schiedsrichter Joao Goncalves hat signalisiert, dass er das Tor von Monaco per VAR überprüfen wird. Wahrscheinlich wird ein Foulspiel zu Beginn des Angriffs geprüft.

43 Ansu Fati (Monaco) nimmt ein hervorragendes Zuspiel an und trifft mit einem präzisen Schuss unhaltbar für den Torwart. Der Ball schlägt im unteren rechten Eck ein.

42 Angelo Martino (CSKA Sofia) versuchte, eine Chance einzuleiten, aber die Flanke war zu lang. Der Ball ging ins Aus, Monaco wird mit einem Abstoß fortfahren.

39 ZSKA Sofia führte einen Eckstoß aus, doch dank einer souveränen Abwehrleistung verpuffte die Chance.

39 Angelo Martino (CSKA Sofia) ist nach einem Foul wieder aufgestanden. Joao Goncalves hat das Einsteigen gesehen und gepfiffen.

36 Eine präzise Flanke fand Leandro Godoy (CSKA Sofia) im Zentrum des Strafraums, aber sein Kopfball ging über die Latte. Der Ball ging ins Aus, und Monaco führt das Spiel mit einem Abstoß fort.

33 ZSKA Sofia zeigt ein großartiges Teamspiel. Sie passen sich den Ball wunderbar zu. Hervorragende Teamarbeit.

30 Schnell ausgeführtster Eckball von ZSKA Sofia.

29 Анжело Мартино (ЦСКА София) жарима майдончаси ташқарисидан тўпни кучли зарб билан дарвозага йўллади, аммо унинг уриниши ҳимоячи томонидан тўсиб қолинди. Ён ҳакам бурчак тўпини кўрсатди, ЦСКА София уни амалга оширади.

28 7:3 ist die Gesamtzahl der Torschüsse beider Teams.

25 Bruno Jordão (CSKA Sofia) zieht aus der Distanz ab, aber der Ball geht über die Latte.

24 Der Schiedsrichter zeigt auf die Eckfahne. ZSKA Sofia führt den Eckstoß aus.

24 Leo Pereira (CSKA Sofia) versuchte, Gegenspieler zu umdribbeln, aber der Verteidiger schaffte es, den Ball zu erobern.

23 Es gibt Eckstoß für ZSKA Sofia.

23 Leo Pereira (CSKA Sofia) konnte den Ball nicht in den Strafraum flanken, sein Versuch wurde von einem Gegenspieler geblockt.

21 João Gonçalves pfeift die Aktion ab, da Facundo Rodríguez (CSKA Sofia) ein Foul an einem Gegenspieler begangen hat.

18 Lange Pässe, kurze Pässe und Direktspiel. ZSKA Sofia zeigt Teamwork, kontrolliert den Ball und spielt präzise Pässe von Spieler zu Spieler. Der Gegner hat im Moment große Mühe, den Ball zurückzuerobern.

15 Bruno Jordau (CSKA Sofia) geht nach einem Zweiklang mit einem Verteidiger zu Boden und fordert Elfmeter. Alle Spieler stürmten zum Schiedsrichter, aber der winkte ab. Das Spiel läuft weiter.

12 ZSKA Sofia führt einen Eckstoß aus.

11 ZSKA Sofia hat eine Ecke herausgeholt.

10 Max Ebong (CSKA Sofia) schießt aus aussichtsreicher Position von der Strafraumgrenze, aber ein Verteidiger blockt den Ball unter Einsatz seines Lebens.

9 Edan Diop (Monaco) spielte einen Pass nach vorne, aber der Ball war zu lang. Der Ball ist im Aus und der Torhüter von ZSKA Sofia führt den Abstoß aus.

6 Ioannis Pittas (ZSKA Sofia) steht im Abseits!

3 Tor! Paris Brunner (Monaco) bekommt den Ball im Strafraum und schießt ihn in den linken oberen Winkel. Spielstand 0:1.

3 Mohammed Salisu (Monaco) foult seinen Gegenspieler, aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

21:46 Endlich kommen die Spieler auf den Platz! ZSKA Sofia stößt an.

21:45 Das heutige Spiel wird von João Gonçalves geleitet.

21:45 Vor Beginn des Spiels könnt ihr einen Blick auf die Startaufstellungen für das heutige Duell werfen.