Bayer Leverkusen – Freiburg: Aufstellungen und Liveticker

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Bayer Leverkusen – Freiburg: Aufstellungen und Liveticker

Die Begegnung Bayer Leverkusen gegen Freiburg im Rahmen der deutschen Bundesliga beginnt am 18. Oktober um 18:30 Uhr (Taschkenter Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Bayer Leverkusen Startelf: 1. Flekken M., 19. Diaby M., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P., 12. Tapsoba E.

Bayer Leverkusen Ersatzbank: 8. Andrich R., 5. Bade L., 28. Blaswich J., 22. Boniface V., 7. Hofmann J., 17. Lucas, 15. Oermann T., 23. Tella N., 10. Tillman M.

Bayer Leverkusen Cheftrainer: Martinez X.

Freiburg Startelf: 1. Backhaus M., 19. Beste J., 8. Eggestein M., 16. Engelhardt Y., 28. Ginter M., 42. Goto K., 3. Lienhart P., 33. Makengo J., 31. Matanovic I., 7. Scherhant D., 29. Treu P.

Freiburg Ersatzbank: 32. Grifo V., 30. Günter C., 9. Höler L., 22. Iriye K., 17. Kübler L., 21. Müller F., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 20. Yamamoto R.

Freiburg Cheftrainer: Schuster J.

Bayer LeverkusenFreiburgBundesligaFußballDeutschland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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