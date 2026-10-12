Freiburg siegt in der 85. Minute und übernimmt die Tabellenführung

In der deutschen Bundesligaging der 5. Spieltag zu Ende. Das zentrale Ereignis des Spieltags war der unermüdliche Kampfgeist des SC Freiburg, der sich damit an die Tabellenspitze setzte. Trotz einer Unterzahl sicherte sich das Team einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Schalke 04.

In einer weiteren interessanten Partie des Spieltags besiegte der 1. FC Köln zu Hause den in der Krise steckenden Verein Borussia Mönchengladbach.

Dramatischer Sieg für Freiburg: Rote Karte und Tor in der 85. Minute

Im Duell im Freiburger Stadion boten beide Seiten den Fans echten Kampf und Drama:

Schneller Schlagabtausch: Bereits in der 10. Minute brachte Maximilian Eggestein die Gastgeber in Führung, doch in der 30. Minute glich Kenan Karaman zum 1:1 aus.

Platzverweis und Bewährungsprobe: In der 64. Minute sah Freiburg-Profi Suzuki die Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen, sodass die Gastgeber den Rest der Partie in Unterzahl bestreiten mussten.

Gotos entscheidender Treffer: Obwohl sie in der Minderheit waren, gaben sich die Hausherren nicht geschlagen und erzielten in der 85. Minute durch einen präzisen Schuss von Kento Goto den Siegtreffer (2:1).

Sprung an die Tabellenspitze: Nach diesem Sieg kommt Freiburg nun auf 13 Punkte und ist der neue alleinige Tabellenführer der Bundesliga. Schalke bleibt nach der Niederlage mit 5 Punkten auf dem 13. Platz.

Köln siegt zu Hause souverän, Borussia M. in tiefer Krise

In einem weiteren Duell des Spieltags musste das nun zum Außenseiter gewordene Team aus Mönchengladbach den nächsten Rückschlag hinnehmen:

2:1-Sieg: Die Tore für Köln erzielten Johannesson in der 26. Minute und Al Mala in der 67. Minute; die Gäste konnten nur einmal durch Joe Scally (39. Minute) antworten.

Punktlose Serie des Außenseiters: Nach 5 Spieltagen steht Köln mit 7 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Borussia Mönchengladbach, das seit Saisonbeginn noch keinen Punkt sammeln konnte (0 Punkte), bleibt auf dem letzten, dem 18. Platz.

Der 5. Spieltag der Bundesliga war reich an Überraschungen, und der Sieg von Freiburg in Unterzahl unterstreicht die hohen Ambitionen des Teams in dieser Saison.