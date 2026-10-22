Thun – Hajduk Split: Aufstellungen und Liveticker

66 Brighton Labe (Thun) schnappte sich den Ball nach einer Ecke und zog aus der Distanz ab. Sein Versuch ging jedoch deutlich über die Latte.

65 Thoon führt den Eckstoß aus.

65 Nach einem Freistoß aus mittlerer Distanz von Thun blockte ein Verteidiger die Flanke ab. Eckstoß. Es wird eine Chance für Thun geben.

64 Dario Marešić (Hajduk Split) sieht die Gelbe Karte, weil er dem Schiedsrichter hinterhergelaufen ist und ihn angeschrien hat.

63 Marco Bürki (Thun) erobert den Ball und reagiert wütend auf den Pfiff von Jarred Gillett. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Riesenchance für Hajduk Split.

63 Olivier Mambwa (Thun) geht zu hart in den Zweikampf, und Jarred Gillett pfeift das Foul ab.

62 Die Zahl der Zuschauer beim heutigen Spiel beträgt 10.000.

61 Brighton Labo (Thun) steht im Abseits!

60 Das Spiel ist unterbrochen. Nils Reichmuth (Thun) begeht ein Foul im Zweikampf. Da er sich seiner Schuld bewusst ist, gibt es keine Proteste oder Gesten.

58 Matthias Kait (Thun) foult, und Jarred Gillett pfeift das Spiel ab.

57 Justin Roth (Thun) sieht Gelb für ein Foul.

56 Der Verteidiger blockt den Schuss von Brighton Labe (Thun) im Strafraum mutig ab.

55 Nils Reichmuth (Thun) geht viel zu hart in den Zweikampf, Jarred Gillet pfeift und entscheidet auf Foul.

54 Jean Bamert (Thun) schlägt einen langen Ball auf der Suche nach einem Mitspieler, aber sein Versuch bleibt erfolglos und sie verlieren den Ball.

53 Fabio Fehr (Thun) vergibt eine große Chance! Er zieht aus dem Strafraum stark ab, aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

51 Der Schiedsrichter hat gepfiffen, weil Mattias Käit (Thun) im Zweikampf viel zu hart eingestiegen ist.

50 Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) versuchte einen Gegenspieler auszuspielen, aber der Ball wurde geklärt.

47 Jarred Gillett zeigt Alberto del Moral (Hajduk Split) wegen groben Foulspiels die Gelbe Karte.

47 Marin Sotiček (Hajduk Split) versucht nach vorne zu kommen, aber der Abwehrspieler klärt den Ball.

46 Die Halbzeitpause ist vorbei und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+3 Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab, die Spieler gehen in die Kabinen.

45+1 Thun führt den Eckstoß aus, aber das souveräne Eingreifen der Abwehr macht die Torchance zunichte.

45+1 Fabio Fehr (Thun) spielt einen flachen Pass in den Strafraum, aber die Verteidiger blocken ihn ab. Der Ball geht ins Aus und Thun holt eine Ecke heraus.

45 Es gibt mindestens 2 Minuten Nachspielzeit.

44 Fabio Fehr (Thun) nahm den Pass an und schoss von außerhalb des Strafraums, aber ein Verteidiger blockte den Ball ab.

42 Fabio Fehr (Thun) hätte wissen müssen, dass ein solches Einsteigen regelwidrig ist. Er ging viel zu ungestüm in den Zweikampf, sodass Jarred Gillett gar keine andere Wahl blieb, als zu pfeifen.

41 Khalil Fayad (Hajduk Split) geht hart in den Zweikampf, und Jarred Gillet pfeift das Foul ab.

40 Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) spielt einen unpräzisen flachen Ball in den Strafraum, aber ein Verteidiger blockt ab. Wäre der Pass durchgekommen, hätte es höchstwahrscheinlich im Tor geklingelt.

38 Das Spiel ist unterbrochen, da Michele Šego (Hajduk Split) im Abseits steht.

37 Nach der Ecke entstand keine Gefahr, da Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) den Ball klärte. Es gibt Abstoß für Thun.

36 Michele Šego (Hajduk Split) versuchte, einen Mitspieler mit einem tollen Pass im Strafraum zu finden, aber einer der Verteidiger antizipierte die Situation glänzend und blockte den Ball ab. Der Ball ging ins Aus, und der Linienrichter entschied auf Eckstoß. Ecke für Hajduk Split.

35 Šimun Hrgović (Hajduk Split) schießt den Ball über die Latte.

34 Dalisson de Almeida (Hajduk Split) bringt den Eckstoß in den Strafraum, aber die Abwehr klärt problemlos.

34 Marin Sotiček (Hajduk Split) war am Strafraumeck völlig frei und zog hart aufs rechte Eck ab, aber Niklas Steffen parierte glänzend mit beiden Händen und wehrte den Ball ab. Starke Aktion von Hajduk Split, die einen Eckball bringt.

30 Jarred Gillet konnte das harte Foul von Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) nicht unbestraft lassen und pfiff ab.

28 Fabio Fehr (Thun) begeht ein Foul, und der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab.

25 Der Ball prallte von einem Abwehrspieler zu Furkan Dursun (Thun), der sofort aus dem Strafraum abzog, aber das Leder ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

24 Brighton Labeu vergab eine Großchance. Er tauchte im Strafraum frei vor Toni Silić auf und versuchte, den Ball unten in die Mitte zu schieben, aber der Torwart parierte glänzend.

23 Dalisson de Almeida (Hajduk Split) bringt den Ball in den Strafraum, aber ein Verteidiger klärt. Der Ball geht ins Aus. Hajduk Split bekommt einen Eckstoß.

23 Toni Silić (Hajduk Split) führt den Eckstoß aus, aber die Abwehr klärt sicher.

22 Brighton Labo dringt in den Strafraum ein, findet aber keine Schusslücke. Der Ball geht ins Aus, und Hajduk Split führt den Einwurf aus.

21 Fabio Fehr (Thun) führt die Ecke aus, aber die gegnerische Abwehr klärt den Ball.

20 Khalil Fayad (Hajduk Split) begeht ein Foul, und Jarred Gillett pfeift das Vergehen ab.

19 Spiel Thun gegen Hajduk Split. Stand: 0:1. Ballbesitz 33:67.

17 Tor! Dalisson de Almeida (Hajduk Split) reagierte im Strafraum am schnellsten auf den freien Ball und traf präzise ins untere linke Eck zum 0:1.

14 Hajduk-Split-Spieler kombinieren mit kurzen Pässen, um die gegnerische Abwehr zu knacken und einen schnellen Konter einzuleiten.

13 Marin Sotiček (Hajduk Split) ließ die Gegenspieler aussteigen, aber der Verteidiger schaffte es, ihm den Ball abzunehmen.

11 Marin Sotiček (Hajduk Split) schlägt eine Flanke in den Strafraum, aber die Verteidiger fangen den Ball ab.

9 Jarred Gillett pfeift ein hartes Foulspiel von Jan Bamert (Thun) im Zweikampf um den Ball ab.

8 Brighton Labe (Thun) verschaffte sich Platz und versuchte eine Flanke in den Strafraum. Ein Verteidiger klärte den Ball jedoch in letzter Sekunde mit dem Fuß.

7 Der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Furkan Dursun (Thun) steht im Abseits.

5 Jarred Gillett hat das Spiel wegen eines taktischen Fouls von Brighton Labeau (Thun) unterbrochen.

4 Michele Šego (Hajduk Split) kam im Strafraum an die Flanke und schoss auf die Mitte des Tors, aber Niklas Steffen stand gut und parierte den Schuss mühelos.

3 Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) liegt nach einem Foul am Boden, die Sanitäter sind auf den Platz geeilt, um ihn zu behandeln.

3 Olivier Mambwa (Thun) geht im Strafraum zu Boden, aber der Schiedsrichter winkt sofort ab.

2 Jarred Gillett sieht die Szene genau und entscheidet auf Foul von Furkan Dursun (Thun).

1 Das heutige Spiel hat gerade erst begonnen, genießen Sie das Match!

00:01 Die Spieler sind auf dem Platz und Hajduk Split stößt die Partie an.

00:00 Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Jarred Gillett.

00:00 In den Spieldetails können Sie sich vor Spielbeginn mit den Aufstellungen der Mannschaften vertraut machen.