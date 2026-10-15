Twente – Thun: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel zwischen Twente und Thun im Rahmen der Conference League beginnt am 16. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkenter Zeit).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Twente Startelf: 16. Drommel J., 29. Adelgaard A., 4. Niystad R., 27. Orjaseter S., 3. Propper R. (Kapitän), 11. Rots D., 10. Taha Y., 28. van Rooij B., 9. Weghorst W., 8. Weidmann D., 6. Zerrouki R.
Twente Ersatzbank: 18. Bavuah J., 31. Gerritsen J., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 22. Pasveer R., 7. Pjaca M., 2. Rosiak M., 17. Thorvaldsen F., 20. van den Belt T., 25. Vennegoor of Hesselink L.
Twente Cheftrainer: van den Brom J.
Thun Startelf: 1. Steffen N., 19. Bamert J. (Kapitän), 5. Bürgy N., 9. Dursun F., 47. Fehr F., 14. Kyeremateng M., 15. Kristal P., 96. Labo B., 2. Mambwa O., 70. Reichmuth N., 16. Roth J.
Thun Ersatzbank: 20. Braski R., 26. Kristoffersson N., 37. Dähler L., 21. Dervaci D., 80. Lengen S., 30. Maier N., 54. Passavant L., 25. Spycher T., 18. Strannegård T., 22. Valty D., 13. Zukic N.
Thun Cheftrainer: Privitelli G. L.
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